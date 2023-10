Viktor Orban acuză Uniunea Europeană că vrea să pună presa sub control

În urmă cu câteva zile, Parlamentul European a votat Legea europeană privind libertatea presei. Viktor Orban, premierul Ungariei, nu vede cu ochi buni această lege și o critică în mediul online. Potrivit acestuia, legea creează o „lume orwelliană” în care Bruxellesul urmăreşte, de fapt, să „pună sub control” presa.

Viktor Orban face referire, în postarea sa, la romanul distopic scris de George Orwell.

„#Bruxelles creează o lume orwelliană sub ochii noștri. Ei cumpără și furnizează arme prin intermediul #EuropeanPeaceFacility . Ei vor să controleze mass-media prin #MediaFreedomAct . Nu ne-am luptat cu comuniștii ca să ajungem în 1984!”, este postarea făcută de premierul ungar pe X, fosta Twitter.

#Brussels is creating an Orwellian world in front of our eyes. They buy and supply weapons through the #EuropeanPeaceFacility . They want to control the media through the #MediaFreedomAct . We didn’t fight the communists to end up in 1984!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 5, 2023