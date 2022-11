Viktor Orban, „amenințare la adresa securității internaționale”. Gesturile sale sfidătoare au atras reacții dure din partea Ucrainei

Podoliak a atras atenția că toate războaiele sângeroase încep atunci când „micii lideri” aspiră la marile imperii. Cu toate că nu i-a menționat numele lui Viktor Orban, consilierul lui Zelenski a făcut apel la cultura maghiară. În ultima perioadă, atât Viktor Orban, cât și alți oficiali maghiari au recurs la gesturi menite să sfideze statele vecine, provocând astfel reacții dure la adresa Ungariei.

„Războaiele sângeroase încep cu același scenariu: micii lideri încep să viseze la Marile Imperii. Oricine dorește să aibă puncte politice în secolul 21, parazitând traume istorice, reprezintă o amenințare la adresa securității internaționale. Lecțiile neînvățate din istorie se repetă. Chiar și în maghiară”, a scris Mihailo Podoliak pe Twitter.

Bloody wars start with same scenario: small leaders start dreaming about Great Empires. Anyone who wants to have political points in 21st century by parasitizing historical traumas poses a threat to international security. Unlearned lessons from history repeat. Even in Hungarian.

