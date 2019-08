Congresul – care este organul suprem de conducere al PSD – are practic rolul de a formaliza candidatura Vioricăi Dăncilă. În aceste condiții, discuția despre susținerea lui Călin Popescu Tăriceanu drept candidat unic PSD – ALDE nu mai are sens.

Recent, premierul Viorica Dăncilă a afirmat că PSD trebuie să aibă candidat propriu, ea adăugând că s-ar bucura foarte mult dacă ar exista şi susţinerea ALDE în acest sens.

La începutul lunii august, Călin Popescu Tăriceanu anunţase că a stabilit împreună cu Victor Ponta ca cele două partide, ALDE şi Pro România să colaboreze sub forma unei alianţe politice.

În acest context, reputatul jurnalist Mirel Curea a afirmat, miercuri, la Antena 3, că nu crede că alianţa PSD-ALDE se va rupe, iar Tăriceanu nu face altceva decât un joc politic.

„Tăriceanu este un tip foarte deştept. Este vorba despre un tort şi vrea să fie şi el parte la tăiatul tortului. Nu mai are 40 de ani ca s-o ia de la capăt. Să fim serioşi. Eu nu cred că se va dizolva coaliţia. Nu vrea nimeni să-l dea jos. Dacă e s-o facă cineva este doar Iohannis. Numai el poate face asta. Tăriceanu face un joc. Se umflă un pic cu pompa. Este doar un balet pe care-l face Tăriceanu şi şi-a ales un partener nefericit, pe Ponta”, a spus Mirel Curea

