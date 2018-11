Viitorii procurori şi judecători sunt selectaţi pe sistemul PCR, Pile, Cunoştinţe şi Relaţii

Candidaţii la concursurile pentru intrarea la INM şi în magistratură susţin că proba interviului este subiectivă, lăsând selecţia la bunul plac al unora şi aceloraşi persoane.





Bănuielile privind corectitudinea intrării în magistratură şi la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) nu e o noutate, subiectul deschizânduse după mai fiecare concurs. Problema pe care ne-au semnalat-o unii candidaţi, după ultimele concursuri, este legată de proba interviului. Examenul de admitere în magistratură sau în INM constă în două probe scrise, de evaluare a cunoștințelor juridice și cea a raționamentului logic şi un interviu. Cele două probe scrise constituie prima etapă eliminatorie în urma căreia candidații sunt clasați în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute. După aceea urmează proba interviului.

Prin intermediul interviului sunt selectaţi cei care sunt admiși la finalul examenului. Acest interviu este eliminatoriu din anul 2012, când s-a schimbat regulamentul concursului, coincidenţă ori nu, odată cu apariţia protocoalelor de colaborare dintre SRI, pe de o parte, şi parchete, instanţe şi CSM. Până în 2012 interviul nu era probă la concursul de admitere în magistratură, iar la cel de la INM avea o pondere de 10%, nu era eliminatoriu şi nu putea să schimbe prea mult clasamentul general.

Iei mită pentru a o salva pe mama ta de la moarte?

„Interviul este subiectiv, total netransparent, deoarece nu este public, nu ţine seama de pregătirea și de nivelul de cunoștințe juridice ale candidaților și este eliminatoriu. Nu contează pentru comisia de interviu nivelul de pregătire, sunt selectaţi candidați aflați pe ultimele locuri după etapa eliminatorie, iar cei de pe primele locuri sunt eliminați. Un exemplu de întrebare prin care ți se verifică la interviu deontologia și se stabilește dacă ești admis sau respins este următoarea: iei mită pentru a o salva pe mama ta de la moarte dacă este grav bolnavă? Dacă nu ai pile, orice ai răspunde este greșit. Dacă răspunzi ca iei, îți spun că te resping pentru că nu corespunzi din punct de vedere deontologic, iar dacă spui că nu iei, te resping pentru ca nu ești uman. Evident, cei aflați pe primele locuri sunt mai bine pregătiți și au un nivel mai ridicat al cunoștințelor juridice, dar acest lucru nu contează. Comisia de interviu acordă note foarte mici celor de pe primele locuri, iar celor de pe ultimele locuri note foarte mari”, a declarat, pentru Evenimentul zilei, unul dintre candidaţii la concursurile din 2018.

Loterie „curată”

După interviu, clasamentul general se schimbă, reiese din tabelele cu rezultate pe care leam consultat. Cei de pe primele locuri, sunt, în parte, eliminați, iar unii de pe ultimele locuri trec pe primele. Conform regulamentului, interviul nu este public și nu poate fi contestat, nu se dau explicații pentru notele acordate, iar rezultatul nu ți se comunică imediat sau în aceeași zi, ci după unadouă săptămâni, lăsând loc la bănuieli privind diverse aranjamente.

Suspiciunile s-au accentuat după ce, la examenele din 2018, au fost eliminaţi mulți candidați la interviu, deși erau locuri disponibile și se mai puteau suplimenta locurile. Au rămas 33 de locuri neocupate la examenul de intrare în magistratură, iar la INM, 99. Deși este un mare deficit de magistrați, candidați bine pregătiți din punct de vedere al cunoștințelor juridice pică la interviu.

La sesiunea iulie-octombrie, după primele două probe scrise, din cei 900 de candidați înscriși au rămas 61 calificaţi pentru cele 61 de locuri aprobate, iar dintre aceştia au fost selectaţi la interviu doar 28. După cum ne-a demonstrat unul dintre cei respinşi, ceilalți au fost picaţi, unii fiind chiar pe primele locuri, rămânând astfel 33 de locuri neocupate. De exemplu, candidatul de pe penultimul loc a fost admis, adică cel de pe locul 60, acesta obținând la probele scrise un punctaj scăzut, adică media 6,29. Cel de pe locul doi, atât la proba de evaluare a cunoștințelor juridice, cât și după a doua probă, de exemplu, a avut ghinion la interviu, rămânând pe dinafară.

Și la interviul pentru INM s-a repetat același scenariu. Din cei 323 admiși la probele scrise au fost eliminați la interviu 122 de candidați, rămânând 99 de locuri neocupate. Se constată aceeaşi situație ca si la intrarea în magistratură. Candidații de pe locurile fruntașe 2, 4 etc. au fost eliminați, iar cei de pe ultimele locuri au fost admiși, după interviu, penultimul de pe locul 322. Candidaţii la concursurile pentru intrarea la INM şi în magistratură susţin că proba interviului este subiectivă, lăsând selecţia la bunul plac al unora şi aceloraşi persoane 2012 este anul “interviului” şi al Protocolului cu SRI

Aceiaşi oameni în comisii

O alta situație pe care ne-a semnalat-o un aspirant este că există candidaţi la examenele anterioare care au obținut note total diferite la interviu. De exemplu, P.Ș.L. a obținut nota 10 la interviu în 2018 sesiunea martie-iulie, iar, anterior, în 2017, obţinuse doar 6,42, fiind respins. „Deci să tragem concluzia că interviul este neconcludent în ceea ce privește modul de evaluare, iar notele sunt date după criterii netransparente și subiective?”, se întreabă candidatul nostru, care mai precizează: „O altă problema care merită a fi ridicată este că sunt persoane nelipsite, în fiecare an din comisia de interviu. Exemplu: Cioclei Valerian, Ștefan Tudorel etc.

În comisia de interviu, la ultimele trei sesiuni de examen la care am participat, l-am avut pe domnul Cioclei, pe care l-am recuzat ca sa nu mai fiu evaluat de către acesta, domnia sa spunându-și părerea deja despre mine, dar mi s-a răspuns că membrii comisiei de interviu nu pot fi recuzați”.

Răspunzând la întrebările adresate de EVZ, CSM ne-a precizat, cu menţiunea că vom primi un răspuns mai aplicat de la INM: „Membrii comisiilor de examinare pentru proba interviului, din care face parte şi un cadru didactic (cu referire la desemnarea domnului profesor universitar doctor Valerian Cioclei) se fac de către INM. Având în vedere cele menţionate anterior, vă informăm că această solicitare a fost transmisă INM, instituţie de unde urmeză să primiţi răspuns”.

Răspuns am primit şi de la INM, dar unul de formă care nu lămureşte prezenţa aceloraşi persoane în comisia de interviu: „INM are atribuţii în formularea de propuneri privind componenţa comisiilor de concurs. În formularea acestor propuneri se urmăreşte includerea, pe cât posibil, atât a unor membri noi, cât şi a unor membri cu experienţă anterioară în tipul respectiv de examinare, care să permită valorificarea expertizei dobândite, precum şi asigurarea unei continuităţi şi unităţi de evaluare. Precizăm faptul că CSM este instituţia care aprobă, în Plen, prin vot, componenţa finală a comisiilor de concurs”. Cât priveşte recuzarea unor membri, alt răspuns care ne lasă cu aceleaşi întrebări: „Comisia de concurs funcţionează ca o structură administrativă de specialitate, cu competenţă specifică, iar având în vedere că activitatea comisiei de examinare, în etapa interviului, nu este o activitate jurisdicţională, instituţia recuzării nu este aplicabilă”.

„Justiția este populată cu fiii și fiicele magistraților și a celor din SRI”

Unul dintre candidaţii cu care am vorbit era foarte revoltat. Iată ce ne-a declarat: „Înainte de anul 2012, la examenul de intrare în magistratură nu exista proba interviului, iar media de intrare în magistratură trebuia sa fie peste 7, fiind o condiție expresă în regulament. Aceasta condiție a fost eliminată în regulamentul actual, deoarece se preferă persoanele slab pregătite, care să fie ușor manevrabile și sa răspundă comenzilor. CSM nu are nici o reacție, cei din CSM au și ei dosare. Justiția este populată cu fiii și fiicele magistraților și a celor din SRI. Astfel că proba interviului este benefică pentru anumite interese. Cristi Danileţ, în timp ce era membru CSM, propunea ca singura probă de admitere să fie interviul, în timp ce proba de evaluare a cunoștințelor juridice să fie eliminată. Pe viitor se dorește să se scadă ponderea probei de evaluare a cunoștințelor juridice de la 70 de grile minimum la 65, deoarece persoanele care trebuie să intre în justiție nu sunt în stare să treacă de condițiile impuse actualmente. Interviul se menține în continuare. Această probă a interviului, în mod logic, nu se justifică, deoarece se face testarea psihologică a candidaților. Sunt candidați admiși la interviu, dar care pică testul psihologic. Am constatat că nu merită să te pregăteşti foarte bine pentru acest examen. Nu ai nici o şansa de reușită. Este o iluzie să crezi că poți sa reuşeşti la acest concurs oricât te-ai pregăti. Selecția, în final, se face pe bază de pile, relații, protocoale cu SRI-ul etc. De ce nu se televizează interviul sa vadă toată țara cum răspund candidații? Toate interviurile din cadrul CSM-ului sunt publice. În alte domenii de activitate nu este proba interviului la concursul de admitere în profesie, nici la medici, avocați ori notari”.

