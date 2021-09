VIDEO. Care e prețul independenței pentru un actor? Dezvăluirile tânărului Ștefan Iancu

Deși este actor de la 5 ani și până la cei 23 de ani a jucat într-o sumedenie de producții atât de lungmetraj, seriale tv, cât și piese de teatru, fiind mai mereu pe drumuri, Ștefan Iancu, cel pe care cei de acasă îl cunosc drept Răzvan din serialul VLAD, a ales să nu stea alături de părinții lui până la bătrânețe.

„Eu am plecat de acasă la 18 ani, iar fratele meu la 19 și un pic. Am părăsit cuibul devreme. Gândind în perspectivă e foarte comod să stai cât mai mult cu părinții, îți face mama de mâncare, îți spală. Eu când îmi plătesc chiria, că stau cu chirie de ce să mint, nu mi-am luat apartamentul meu, nu plătesc de fapt chiria propriu zis, cât plătesc o independență pe care o dobândești în momentul în care stai singur. O independență care vine la pachet cu responsabilitățile plății chiriei, a utilităților, pe care tu nu o ai în mod normal, și tu de fapt îți plătești independență și faptul că tu când vii seara dacă ai lăsat o pungă pe jos, tot tu o iei, nu o mai ia mama. Aia e de fapt. Că nu stau în 6 camere să zic că stau mai bine ca la mama, era mai bine la ea, dar stau singur”, a povestit Ștefan Iancu pentru EVZ.

După 5 ani de când a făcut acest pas, tânărul actor își aduce aminte și acum seara în care a anunțat-o pe mama lui că și-a luat toate hainele din dulap și că și-a găsit propria locuință. „Plecarea mea a venit așa ca un tăvălug. Într-o seară mi-am luat niște haine, a doua seară mi-am luat niște haine, a treia seară i-am zis că plec. Țin minte că mama era la mine pe pat și a zis :„Da? Stai să îți fac ceva de mâncare”. Acum nu-i spun să-mi facă de mâncare, ea mă sună și mă întreabă dacă vreau. Eu nu aș putea să-i cer ceva ce nu-mi oferă. Dacă ea îmi oferă eu accept. Are și ea treaba ei, iar eu vreau să demonstrez că sunt independent”, ne-a mai povestit Ștefan.

„Mi-am dat seama că nu îmi mai zice nimeni noapte bună”

N-a avut probleme nici dacă are ce mânca, cum se folosesc mașina de spălat sau aragazul, în schimb în primele zile de independență și-a dat seama că este singur, doar cu cele două pisici pe care le adoptate și că nu mai cu cine să vorbească atunci când ajunge acasă. „Panică nu pot să spun că a fost în momentul în care mi-am dat seama că stau singur, dar a existat un moment într-o seară când am venit acasă, nu era foarte târziu și cumva am trăit tot timpul cu sentimentul că există cineva în casă, care îmi spune fie „noapte bună”, fie „fugi la culcare”, în funcție de vârstă. Ajunsesem undeva pe la 1 noaptea, stăteam pe canapea cu pisicile, că am două pisici, și mi-am dat seama că mie nu îmi mai zice nimeni „noapte bună”. Atunci am zis că e cazul să mă culc”, a povestit amuzat tânărul.

