VIDEO/ Soția lui Andrei Stoica a vorbit penru prima dată despre luptător. „La meciuri trec printr-o sumedenie de emoții”

Andra și Andrei Stoica formează un cuplu de mai bine de 15 ani și au împreună trei copii minunați. Cei doi sunt împreună încă de la începuturile carierei de sportiv a luptătorului, când poate doar familia și antrenorul credea în capacitățile lui. Andra nu doar că i-a fost alături, dar nu a ratat niciun meci.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/12

„Ideea este că trec printr-o sumedenie de emoții ca să spun așa. În primul rând sunt niște emoții pe care nu am cum să le descriu în cuvinte. Omul pe care îl iubești e acolo, se luptă și nu știi cum o să iasă din lupta aia. Lucrurile astea le trăiesc destul de intens și destul de des în decursul anilor. De când au venit și copiii s-au și accelerat emoțiile pentru că e tatăl copiilor mei. E foarte greu să-l văd acolo, în ring”, a povestit Andra Stoica pentru EVZ. Soția luptătorului mărturisește că în viața de zi cu zi este o persoană calmă și răbdătoare, însă nu știe cum reacționează când soțul ei în ring pentru că nu a stat să se analizeze niciodată și i-a fost teamă să-i întrebe pe cei care o însoțeau la meci. „Sincer nu știu cum fac la meciuri, dar frumos nu. Știam de la început în ce mă bag”.

„Știam în ce mă bag de la început”

Chiar dacă Andra Stoica are impresia că la meciuri se transformă complet, soțul ei a dat-o de gol, mărturisindu-ne că a suprins-o chiar cu zâmbetul pe buze la una dintre partide. „Pot să-ți spun eu cum face la meciuri. Am surprins-o o dată râzând. Mai îmi fuge privirea și în timpul meciului că pot să fac chestia asta. După ce am văzut-o că rădea am stat de vorbă și am întrebat-o cum de poate să râdă și mi-a zis că nu, că era vorba de un râs și ăla de emoți. I-am zis că o vreau încruntată, nervoasă, supărată”, a povestit amuzat pentru EVZ și Andrei Stoica, fiind completat imediat de mama copiilor lui.

„Eram de fapt fericită că a câștigat meciul. Nu puteam să fiu încruntată, eram veselă că l-a câștigat. Doamne ajută la cât mai multe meciuri de genul ăsta, noi asta ne dorim. Știam de la începutul relației ce fel de sport face, știam cu ce se mănâncă treaba asta. Știam în ce mă bag de la început”, ne-a mai declarat soția sportivului.

Video: Răzvan Vălcăneanțu