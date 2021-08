VIDEO/ Printre filmări și stand-up comedy, Mihai Bobonete organizează și competiții de pescuit. „Stau foarte mult timp în Deltă”

Mihai Bobonete postează frecvent imagini de la pescuit, prezentându-și apoi capturile cele mai mari. Pentru că sunt celebre poveștile pescarilor care merg acasă și îndrugă minciuni despre mărimea peștilor pe care i-au prins, l-am întrebat pe actorul din „Las Fierbinți” dacă peștii din pozele lui sunt cât se poate de reali

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/13

„Sunt foarte pe bune peștii cu care mă vedeți pe Instagram. Îmi place foarte mult spinningul și pescuitul la răpitor și e o pasiune pe care îmi place să o împărtășesc din când în când și cu urmăritorii mei pe rețelele de socializare”, a povestit amuzat Bobo pentru EVZ.

Cu atâta pasiune vorbește despre spinning, încât oricine îl ascultă își dorește ca a doua zi să-și cumpere o undiță și să-l însoțească în Deltă. Unul dintre cei care s-au lăsat convinși este și Cătălin Rizea, soțul cântăreței Adda. „Cătălin Rizea a fost la o competiție. O dată ce relaxăriile ne-au permis să facem o competiție restrânsă, cu 50 de participanți, am făcut ediția a 3-a de „Cupa cetățenilor particulari”, împreună cu Vio și Cătălin pe care o fac în fiecare an și după un an jumătate în care nu am putut face nimic, am fost la Holbina și ne-am strâns acolo o gașcă, printre care a fost și Cătălin Rizea. El trebuia să vină să pescuiscă cu Scărlătescu. Mi-a plăcut de Cătă”, ne-a mai povestit actorul.

„E loc de un șpriț tot timpul”

Pentru că anul trecut, pandemia l-a cam ținut departe de pasiunea lui, Bobonete a recuperat în această vară, înainte de a începe filmările pentru emisiunea „Pe bune!”, unde nu mai are rol de prezentator, ci concurează împotriva lui Costi Diță. „Stau foarte mult în Deltă, dar când mă duc la pescuit îmi place să cu un singur partener. Pe barcă e loc doar de doi oameni, maxim, ca să poți să pescuiești la spinning și în general echipele așa sunt făcute. Dar am foarte mulți prieteni care merg și când mai mergem în Deltă ne mai nimerim pe acolo. E loc de un șpriț tot timpul”, a mărturisit Mihai Bobonete.

Video: Răzvan Vălcăneanțu