Pe lângă serialul „Las Fierbinți”, Mihai Bobonete face parte din echipa show-ului „Pe bune!”, are propria emisiune online, face spectacole de stand-up comedy și filmează pentru reclame.

„Mai am timp să și dorm. Dorm foarte bine. În principal viața de familie e proiectul principal la care particip, iar celelalte sunt foarte bine organizate de un agent, de un planner. Nu sunt eu. Mihai Bobonete înseamnă un brand, asta înseamnă că am un agent cum e Mădălina Lazăr, am un om care se ocupă de online, cum e fratele meu, Adrian Bobonete. Adică ei fac planul asta și încearcă să-l facă de așa natură încât să am câte puțin din toate, dar mai mult din familie”, a povestit Mihai Bobonete pentru EVZ.

Deși îi place să dețină controlul, atunci când vine vorba de lucruri organizatorice, Bobonete este conștient de faptul că, dacă a angajat profesioniști, trebuie să-i lase să-și facă liniștiți treaba.

„Bineînțeles că sunt ascultător. O dată ce ai oameni care lucrează pentru tine și faci o distribuție de putere în stat, ca să zic așa, trebuie să știi pe mâna cărui mergi și cu Mădălina lucrez de peste cinci ani, iar fratele meu este un tip care, înainte să facă orice, citește despre lucrul ăla toate cărțile care sunt. Așa că m-am lăsat pe mâna lor pe online și pe tot ce înseamna asta cu organizarea de evenimente și așa mai departe și cred eu, că momentan, la ceea ce vă livrez, în momentul de față, e un conținut de calitate”.

„E o chestie faină să fii cu aceeași femeie de 25 de ani”

Deși oficial nu este angajată pe firma lui Bobonete, soția lui, Cătălina, are cea mai mare contribuție, atât pe plan personal, cât și profesional.

„Vă dați seama că fără Cătălina nu aș putea să fac nimic. Mă ajută foarte mult, mă sprijină și de obicei are păreri bune. Mai ales că ea e oarecum agentul infiltrat în decizii pentru că ea este prietenă cu Mădălina și ele mai vorbesc fără să știu eu. E o chestie faină să fii cu aceeași femeie de 25 de ani. Noi ne știm de mici și cred că oarecum viața a început atunci când ne-am cunoscut și continuă foarte frumos. Așa că nu poți să te saturi niciodată de o chestie care este mai presus decât dragoste, iubire sau relații. Sunt totuși aproape 26 de ani”, ne-a mai declarat mândru Mihai Bobonete.

Video: Răzvan Vălcăneanțu