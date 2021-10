VIDEO/ Motivul pentru care Ellie White a purtat mai bine de doi ani aparat dentar. „Nu mai puteam să cânt corect”

Mai bine de doi ani artista a stat cu aparat dentar, până în ziua în care și-a sunat medicul și i-a spus că nu mai rezistă și să facă cumva să i-l scoată.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/10

„În momentul în care mi-am pus și eu aparatul dentar l-am întrebat pe domnul doctor cam cât o să stau cu el și mi-a zis că un an. După un an mi-a zis că-l mai țin un pic, după al doilea an din nou că mai trebuie puțin, că mai sunt mici detalii. La un moment dat i-am dat mesaj și i-am zis că-l scoatem, că nu mai pot”, a povestit Ellie pentru EVZ.

Marea ei problemă a fost că nu mai putea să ducă notele înalte și îi afecta cântatul. „Nu am avut intervenții de tip medical în momentul în care am avut aparatul. Singurele probleme pe care le-am avut au fost atunci când se mai mișcau dinții și de la aparat mai făceam rană la gingie. În rest m-am obișnuit cu el. L-am pus pentru că aveam o problemă care îmi afecta cariera, de fapt. Pentru că dinții din față mi se retrăgeau cumva în interior și nu mai aveam aptitudine, nu mai puteam să cânt corect. Acum e bine, pot să duc notele înalte, nu am nicio problemă”, ne-a mai povestit artista.

Urmează să-i pună și fiului cel mare aparat dentar

După ce ea a scăpat de chinul aparatului dentar, se vede nevoită să o ia de la capăt cu fiul ei, Mihăiță, care se pare nu are dantura perfectă. „Mihăiță are dinții de parcă zici că a mâncat pietre de când s-a născut, trebuie să-l ducem și pe el să-i punem aparat dentar. Nu știu cu cine seamănă că eu nu am avut dinții așa strâmbi. Mie acum în ultimii 5-10 ani mi s-au dus. Iar Maria, momentan, este ok”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu