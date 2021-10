VIDEO/ De la muzică la cărți de dezvoltare personală. Ellie White și-a publicat prima carte. „Nu este vreo Enciclopedie”

Chiar dacă are o carieră artistică de succes și este pe piața muzicală din România de peste 18 ani, Ellie White a simțit nevoia să se exprime și altfel decât prin piese ei.

„Cartea am scris-o în primăvară, după ce am trecut prin pandemie, după ce m-am descoperit de fapt pe mine în pandemie. Tocmai despre asta este cartea, despre zona spirituală, emoțională, de cum să te regăsești pe tine în momentul în care nu mai mere nimic în exterior și cum să găsești forța interioară prin anumite lucruri pe care le poți face. Se numește „Deschide ochii”. Deocamdată se poate comanda online, dar o să intre cât de curând și în librării”, a declarat artista pentru EVZ. Asta nu înseamnă că va renunța la muzică, mai ales acum când și-a deschis propriul studio de producție și nu mai este nevoită să apeleze la diverși producători muzicali. „Compun în continuare și piese. Mi-am deschis de curând și studio-ul în care o să producem cât mai multe piese, mai ales că până acum mergeam în stânga-dreapta pe la diferiți producători, iar acum avem propriul studio. Nu se exclud una pe cealaltă. Prin muzică poți să exprimi anumite lucruri, printr-o carte poți să exprimi mai multe lucruri, altele decât le-ai pune în orice fel de versuri. Ambele merg mână în mână și este foarte ușor de făcut treaba asta dacă îți place și vrei”, ne-a mai spus artista.

„Deschide ochii!”

Totul a început după ultima carte citită, care i s-a părut de-a dreptul inovatoare și asta a determinat-o să se apuce să scrie despre propriile trăiri și simțiri. „M-am apucat să scriu după ce am terminat de citit o carte care mi s-a părut absolut revelatorie, parcă mi s-au deschis ochii, de aici și numele cărții mele, și am zis că e momentul ca eu să scriu o carte. M-am așezat efectiv la laptop și în două săptămâni am terminat cartea. După ce am terminat de scris, am trimis-o la publicație, am semnat contractul și a ieșit pe piață. Totul a fost așa pe repede-înainte, iar asta mă bucură tare mult pentru că trebuia să se întâmple chestia asta”, ne-a mai povestit Ellie, care în tot procesul de creație a fost susținută de întreaga familie. „I-am anunțat pe copii că am treabă și să nu intre peste mine. Au fos super drăguți, super înțelegători. Am mai avut noroc și de câteva zile când i-am trimis la bunici. Stăteam până pe la vreo 2-3 noapte și scriam, dar a fost ok”.

Așa cum era firesc, cel care a avut primul acces la scrierile artistei a fost chiar soțul ei, Doru, care, în ciuda faptului că este extrem de critic, de această dată nu a avut nimic de comentat. „Lui Doru i-am dat să citească la fiecare capitol și era fascinat. La un moment dat mi-a zis că vrea să o citească pe toată când o termin. El de obicei este critic și îmi spune când i se pare ceva, acum nu i s-a părut nimic de criticat. A zis că îi place tare mult faptul că am abordat subiectul ăsta. Inclusiv cei de la editură au fost super încântați de subiect. Mi-au zis la un moment dat că ei nu sunt foarte familiarizați cu subiectul, dar datorită cărții mele s-au apucat să citească alte cărți să vadă dacă e chiar așa cum am scris eu în cartea mea”, ne-a mai spus cântăreața care, mărturisește că Doru a fost fascinat de această carte și din simplul fapt că a regăsit în ea lucruril pe care le-a trăit alături de Ellie în cei 15 ani de când sunt împreună.

„Sunt lucruri pe care le-am făcut împreună, pe care le-am descoperit împreună. Noi lucrând amândoi atâția ani, evident că facem și foarte multe lucruri împreună. Subiectele pe care le-am scris în carte sunt lucruri pe care le-am trăit noi doi. Cumva ne-am regăsit. Nu te gândi acum că este vreo Enciclopedie, este o carte ale cărei subiecte le puteți găsi în oricare alte cărți. Inclusiv eu îndrum lumea să nu se limiteze la ce scriu eu, ci să caute mai departe informații ce vin în adăugare”, a mai povestit Ellie White pentru EVZ.

