VIDEO. Motivul pentru care Adina Buzatu nu a vorbit o săptămână întreagă cu fiica ei. „A plâns în hohote ca să o iert”

Cele două au fost mereu foarte apropiate și au avut genul acela de relație în care aveau grijă una de cealaltă. În preajma Sărbătorilor, Adina ne-a mărturisit că îi este dor de perioada când fiica ei era mică și făceau împreună scrisoarea către Moș Crăciun.

„Îmi este foarte dor în primul rând prin prisma faptului că la vremea respectivă știam exact ce își dorește. Acum răspunsul ei că nu vrea nimic, doar să fiu eu sănătoasă și bunica ei. Are numai dorințe de genul ăsta și îmi e foarte greu să-i aleg un cadou. În al doilea rând ce nu știți voi, când scria ea scrisori către Moș Crăciun, Moșul îi răspundea înapoi. Pentru că unii colegi, mai răi, mai necunoscători spuneau că Moș Crăciun nu există și ea le demonstra că nu au dreptate, se ducea cu scrisoarea”, a povestit Adina pentru EVZ.

Acum rolurile s-au inversat și Sara este atentă la dorințele și nevoile mamei sale așa că este ajutorul lui Moș Crăciun. „Am o grămadă de scrisori și de amintiri. Sara ne scria și nouă foarte mult. Îmi scria scrisori de dragoste, că mă iubește, că mă adoră și sunt viața ei. Avem astfel de gesturi de dragoste între noi. Spre exemplu eu am o problemă cu timpul și nu mă organizez suficient de bine și atunci de Moș Nicolae, în papucii de lângă pat am primit o agendă drăguță, sau îmi lasă bilețele de dragoste”, ne-a mai povestit stilistul.

Bunicul matern a învățat-o să fie afectuoasă

Adina recunoaște că Sara a învățat să fie caldă și iubitoare de la bunicul ei, tatăl stilistei însufându-i și acesteia aceste calități.

„Eu sunt foarte caldă și foarte iubitoare și tatăl meu a învățat-o așa, foarte bună și caldă. Are un suflet foarte mare și simte nevoia să se exprime și între noi e o dragoste din asta de ne pupăm, ne ținem în brațe. Când vine acasă după ce a fost plecată ceva timp, stă la mine în brațe și stăm așa minute bune. E frumos pentru că până la urmă te încarcă genul acesta de relație”, ne-a mai măturisit Buzatu, care a completat că în cei 24 de ani, de când s-a născut fiica ei, nu au existat certuri între ele, ci doar discuții în contradictoriu, în care fiecare și-a expus punctul de vedere, aducând argumente.

Totuși, acum câțiva ani, când Sara era în adolescență, a existat un episod care le-a afectat pe amândouă.

„Nu ne certăm aproape niciodată. Nu îmi amintesc când a fost ultima dată când ne-am certat. Vorbim în contradictoriu, avem puncte de vedere divergente, e normal, dar niciodată nu ne certăm. Când era foarte mică îi era frică de mine. Mi-a mărturisit foarte târziu. De ce? Pentru că eu sunt destul de, nu neapărat strictă, foarte clară în anumite lucruri. Nu am bătut-o niciodată, nu am certat-o, dar îi spuneam că sunt tristă dacă face anumite lucruri, iar chestia asta o termina. O singură dată în viață m-a mințit și a fost legat de o notă. Pe mine m-a rănit foarte tare pentru că eu nu i-am cerut niciodată să aibă note mari. I-am zis mereu că notele nu sunt importante. O singură dată a luat notă mică și a semnat ea lucrare. A fost o suferință cumplită pentru mine și nu am mai vorbit cu ea. O săptămână, pentru că nu am rezistat mai mult, am fost foarte distantă: îi dădeam de mâncare, o salutam, nimic mai mult. Vreau să spun că a venit cu un buchet de flori la magazin și a plâns în hohote ca să o iert”, a mai declarat Adina pentru Evenimentul Zilei.

Video: Răzvan Vălcăneanțu