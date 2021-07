Așa cum obișnuiește în fiecare an și anul acesta îndrăgita cântăreață de muzică populară a organizat petrecerea aniversară chiar în curtea casei sale, situată în zona de Nord a Bucureștiului. Printre cei care au onorat invitația s-a numărat Irina Loghin, Mirabela Dauer și Nicu Paleru, artiști cu care Maria Dragomiroiu se cunoaște de ani buni și cu care are o relație apropiată.

„Dumneavoastră sunteți cea mai mare artistă ca valoare. V-am apreciat de când eram mititică și nu am să uit niciodată această plachetă, pe care o țin la mine în dormitor. Atunci când am împlinit 60 de ani, doamna Irina Loghin mi-a făcut cea mai mare bucurie și pe această plachetă a scris: Vreau să știi scumpă Mărie/Cât de dragă-mi ești tu mie/Ți-am cunoscut sufletul/Când ți-am văzut zâmbetul/Eu ți-am știut inima/Când ți-am văzut lacrima/Mi-ai povestit, tu, Mărie/Greul din copilărie/Și-am văzut în ochii tăi/Cât au fost anii de grei/Dar acum ești fericită/De un bărbat bun iubită/Un om cald și de cuvânt/Cum mulți pe Pământ nu sunt/Cât trăiți să vă iubiți/Frumos să îmbătrâniți/Copiii să trăiască/Nepoții mari să vă crească/La mulți ani, Mărie, fată/Frumoasă și talentată/Și mă bucur mult, Mărie/Pentru a noastră prietenie”, a citit Maria Dragomiroiu în fața celor prezenți la petrecerea ei aniversară.

Atât de tare a impresionat-o poezia compusă special de Irina Loghin, încât și după 6 ani de când a primit-o, o citește în continuare cu lacrimi în ochi și cu vocea tremurândă. „Pentru mine asta înseamnă mult. Enorm de mult și o păstrez la loc de cinste în casa mea. N-am crezut vreodată că Irina Loghin, această mare doamnă a cântecului popular românesc, îmi va scrie mie așa cuvinte frumoase. Cum să nu fii fericit? Vă mulțumesc doamna Irina și vă iubesc din toată inima”, i-a transmis cu lacrimi în ochi Maria Dragomiroiu, prietenei sale.

La fel de emoționată a fost și Irina Loghin care abia zilele trecute a aflat cât de importantă este în viața Mariaie Dragomiroiu. „Adevărul, dragi colegi, este că trebuie să o cunoașteți pe Maria personal, nu doar întâmplător pe la spectacole, acolo unde fiecare vine, cântă și după pleacă. Trebuie să o cunoașteți așa cum am cunoscut-o eu, când, în America, am stat împreunp luni în șir. I-am aflat senimentele, trăirile, am cunoscut-o cu adevărat”, i-a răspuns, la fel de emoționată, și Irina Loghin.

Petrecerea a continuat până spre apusul soarelui, atmosfera fiind întreținută chiar de sărbătorită, care a cântat și dansat încontinuu. La cei 66 de ani, Maria Dragomiroiu nu doar că se menține într-o formă de invidiat, dar simte că mai are atât de multe de oferit publicului ei. Artista a mărturisit că se va prezenta în fața admiratorilor atât cât îi va permite sănătatea.