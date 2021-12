VIDEO. Ce se întâmplă în cuplul Oana Mizil-Marian Vanghelie, după scandalul de pomină. Imaginile spun totul

Oana Mizil se numără printre acele femei norocoase care au parte de ajutor atunci când vine vorba de creșterea copilului, dar și de alte treburi domestice. Cu toate acestea, deși are bonă și șofer personal, nu înseamnă că soția lui Marian Vanghelie nu este o prezență constantă în viața fiicei sale.

Zilele trecute, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Oana Mizil în momentul în care ajunsese la o clinică stomatologică din București. Însoțită de șofer și bonă, Oana abia putea să țină pasul cu fiica ei, care părea extrem de agitată.

Deoarece au ajuns mai devreme la programarea de la dentist, cele două au așteptat în mașină, pe bancheta din spate, timp în care Maria a fost extrem de agitată și nerăbdătoare. Oricât de mult a încercat Oana să o calmeze, doar bona a reușit să o facă pe micuță să stea locului și să o convingă să iasă din autoturism.

Poartă în continuare doliu după cea pe care a considerat-o mamă

Oana Mizil poartă în continuare haine în semn de doliu și este vizibil afectată de moartea Doncăi Mizil, cea care a fost ca și o mamă pentru ea. Soția lui Marian Vanghelie a fost crescută de mică de Donca, și deși toată lumea credea că este nepoata acesteia, Serghei Mizil susține că nu există niciun grad de rudenie între ele

. „Am avut o săptămână foarte grea. Am stat să mă gândesc mult dacă să spun ce am să spun acum, dar trebuie să pun punct la nișe lucruri. Toate televiziunile și toată lumea au căutat-o pe numita Oana Mizil. Toți spuneți că este copilul meu. Nu este copilul meu. Și nu o cheamă Mizil. Pe ea o cheamă Oana Coman Ștefănescu Nicolare”, a spus Serghei Mizil, care susține că soția lui Marian Vanghelie nu are niciun grad de rudenie cu el sau cu sora lui, Donca.

„Și-a permis să intre cu bocancii în viața mea și a surorii mele, Donca. Pot să demonstrez și cu acte că suntem frați, să se termine toate discuțiile astea că eu sunt înfiat, că suntem înfiați.

Acest personaj, Oana Coman Ștefănescu Nicolae, nu Mizil, Mizil a fost adăugat, nu are nicio legătură cu familia Niculescu Mizil. Dacă ea vrea să se intituleze, pe mine nu mă interesează, ea poate să zică orice, să facă orice. Familia Niculescu Mizil, în toată relația asta, sunt eu, Donca, și cu Lidia”, a mai spui Serghei pentru a încheia toate speculațiile.