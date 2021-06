Pe Andreea Esca am întâlnit-o evenimentul de lansare a celui mai recent număr al revistei A-List unde are calitatea de publisher, la o masă de pariuri la ruletă, unde își încerca norocul. Extrem de enuziasmată de jocul de noroc am întrebat-o dacă are astfel de pasiuni și dacă obișnuiește să joace la cazino.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/5

„Am jucat la cazino și în România și în alte țări. Nu sunt o mare pasionată de jocuri de noroc pentru că nu sunt un om care își asumă foarte multe riscuri. Dar îmi face plăcere. Mi se pare amuzant”, a declarat Andreea Esca pentru EVZ. Prezentatoarea Știrilor Pro TV ne-a mai mărturisit că de cele mai multe ori are noroc și câștigă sume impresionante de bani. „De obicei câștig, cred că de aia nici nu vreau să joc mai mult”, ne-a mai spus Andreea, care nu vrea să forțeze mâna, ci să doar că creadă că până acum a avut parte de „norocul începătorului”.

Este cumpătată când vine vorba de bani

Deși se zvonește că ar avea un salariu cu multe zerouri și că este implicată în tot felul de business-uri care îi aduc un profit bun, Andreea Esca mărturisește că este cumpătată atunci când vine vorba de bani și nu obișnuiește să-i cheltuiască pe lucruri inutile. Această educație financiară a moștenit-o de la tatăl ei, care de mică i-a insuflat ideea de a nu își bate joc de bani și implicit de munca ei.

„Tata m-a învățat să fiu foarte riguroasă, serioasă și mama să dau frâu liber creativității, să am curaj, să încerc, să risc. Sunt două persoane cu caractere complet opuse. Și cred că aceste lucruri m-au ajutat. Ei m-au învățat foarte multe și despre bani. Educația mea financiară este extraordinară, în sensul că tata a fost întotdeauna un ardelean foarte cumpătat, care tot timpul a considerat că trebuie să avem bani de-o parte, puși în mai multe locuri, iar mama avea o singură obsesie: să cheltuim toți banii, ca nu cumva să ne prindă cutremurul cu bani în casă. Eu am făcut media: cheltuiesc, dar pun și de-o parte în egală măsură”, a poveste Andreea Esca într-un interviu acordat lui Lucian Mîndruță.

Video: Răzvan Vălcăneanțu