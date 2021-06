Pe lângă muzică, pasiune care în continuare rămâne cap de listă în prioritățile Lorei, artista a moștenit de la mama ei înclinația de a crea produse cosmetice. În vara lui 2019 artista a scos pe piață o cremă de zi și a spus atunci că va urma un lung șir de produse. Din păcate atât pandemia, cât și proiectele personale au ținut-o departe de această pasiune. Conștientă de faptul că este nevoie de muncă și implicare directă pentru a crește un business, Lora s-a văzut nevoită să aleagă proiectele, așa că a renunțata la „Vorbește lumea”, care era doar un proiect provizoriu, fiind înlocuitoare până Adela Popescu va reveni din concediul de maternitate și a ales să se ocupe mai mult de creme și loțiuni cosmetice.

„Îmi place să fac chestii, îmi place să fiu activă. Întotdeauna mi-a plăcut. Am reușit să lansez crema, am avut doar crema vreun an de zile pentru că atâta mi-a permis bugetul și oricum celealte produse erau în testări. Când a fost crema gata și am avut rezultatul testelor dermatologice nu m-a mai interesat nicio strategie, nu am mai așteptat, i-am dat drumul imediat”, a povestit Lora pentru EVZ. Anul trecut, perioada de carantină a prins-o în Bali, acolo unde a stat aproape jumătate de an și unde s-a documentat pentru a lansa o colecție întreagă de produse cosmetice bio.

„M-a prins 2020 jumătate de an în Bali și am avut timp să mă ocup de business. Am lansat plasturii pentru ochi. Am mai făcut loțiune naturală pentru corp cu miros de vanilie. Avem o ediție limitată lansată acum, bronze booster (n.r. autobronzant) cu cacao și colorează foarte bine pielea. Mai lansez cremă de corp care în 28 de zile îți dă un lifting la posterior, cremă de ochi cu un ingredient foarte șmecher, care este antigravitațional, e o formulă patentată pe care am dat foarte mulți bani ca să fie în formula mea, apoi o să mai lansez crema de noapte. Cât am stat în Bali am aflat de pulverizatorul nano mist pe care l-am lansat deja. Mai sunt niște chestii faine despre care am aflat foarte multe acolo și am descoperit un loc în Ubud, unde am stat aproape o săptămână, unde se fac produse cosmetice, bio, din grădina lor. Este senzație ce este acolo”, ne-a mai povestit artista.

„Chimia are farmecul și scopul ei”

Oricât de mult a învățat în Bali că produsele naturale nu au concurență, Lora este conștientă că nu are aceleași resurse pe care le-a găsit în Indonezia și că nu ar putea să facă același lucru în România. Bineînțeles că m-am împrietenit cu cei de la laboratoarele de cosmetice cu intenția de o colaborare, doar că avem niște probleme. Spre exemplu șamponul pe care îl fac ei acolo este superb însă problema este că când îl pui în par nu fac nicio spumă, nimic. Cum aș putea să vând eu asta în România? Mai mult de atât sunt produse naturale care expiră foarte repede și în perioada asta (n.r. de pandemie) să aduci din Bali în România probabil durează două luni și când ajunge mai are termen doar o lună și expiră. E complicat. De aceea trebuie să fie naturale, însă nu în proporție de 100%. Chimia are farmecul ei și are scopul ei”, a mai declarat Lora pentru EVZ.

Video: Răzvan Vălcăneanțu