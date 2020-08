Lora și Ionuț Ghenu au petrecut o vacanță prelungită în Bali, mult mai mult timp decât și-ar fi dorit. Cei doi au stat pe insula indoneziană aproximativ cinci luni, din cauza izolării provocate de pandemia de coronavirus. În cele din urmă, Lora și Ionuș au reușit să se întoarcă în România.

O prezență activă pe rețele de socializare, cântăreața a postat un mesaj enigmatic. Ea vorbește despre relația cu o persoană iubită, dar nu specifică dacă este implicat emoțional în sensul textului publicat. Ar putea fi vorba despre un mesaj cu un subînțeles, dedicat unei persoane care știe la ce se referă artista.

„Ai fost vreodată acuzat/ă de ceva ce n-ai făcut? Au fost vreodată gesturile, faptele sau vorbele tale înțelese greșit? Și dacă peste toate astea adăugăm răzbunarea omului iubit..ne trezim cu răni greu de vindecat. Dar vindecarea are nevoie de timp. E un proces în care trebuie să crezi. „O rană” va spune o poveste și îmi doresc să fii acolo să o asculți și să o dai mai departe. #încurând”, a scris Lora.

Și în perioada petrecută în Bali, ea a fost activă pe rețelele de socializare. Într-unul dintre mesaje vorbea despre începuturile în muzică.

„Aveam 7 ani și era prima zi de școală. Stăteam timidă în bancă, parcă ascunsă după buchetul imens de trandafiri pentru doamna învățătoare Pavel Alma. La un moment dat a intrat în clasă el. Cu o atitudine și o voce impunătoare a anunțat că urmează o testare rapidă a talentului muzical. Până a ajuns la banca mea mă făcusem și mai mică, de rușine.

Văzusem la ceilalți ce trebuia să fac. Prima dată să repet cu exactitate bătăile lui cu pixul în bancă, apoi să reproduc un „la, la, laaa, la, la””, afirma artista, care mai spunea.

„Palmele îmi erau umede, ochii la fel, îmi țiuiau urechile și aș fi vrut să mă evapor, numai să nu mă vadă. M-a văzut. S-a uitat în ochii mei câteva secunde, care au părut minute, cu o expresie severă dar cumva zâmbitoare. Exact ca în poza asta. Și am bătut..și am cântat..și de atunci am fost solistă în corul școlii nr. 7 din Galați. Eram eu și fetele de gimnaziu.

Au urmat concursuri, grupuri de fete, albume de colinde..e l a convins-o pe mama să mă lase să cânt. Chiar a certat-o. A fost cel mai bun.. strict, dur, când era vorba de muzică și cel mai amuzant când era vorba de distracție.”