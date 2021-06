Spre norocul ei, fisura de la os s-a vindecat frumos și după două săptămâni poate călca normal. Totuși, Lora se vede nevoită să renunțe pentru următoarele două luni la marea ei pasiune, tocurile.

„Sunt întreagă. Am fost uimită să primesc rezultatul CT-ului după 10 zile. După ce radiografia arăta fisură, CT-ul, după 10 zile nu mai arăta fisură. Ceea ce e foarte bine. Evident că nu am călcat pe el și am purtat orteză și am fost ascultătoare. Încă mă mai doare într-o anumită zonă. Trebuie să recunosc că am avut o contuzie urâtă. Recunosc că am dat cam tare, dar măcar am eliberat niște energii negative și acum suntem ok”, a povestit Lora pentru EVZ, completând dezamăgită că în această vară are interzis la a mai purta pantofi cu tocuri înalte. „N-am nimic la gleznă, deci pot să port adidași. Tocuri nu am voie încă vreo două luni, cam așa”.

A scăpat de fizioterapie și recuperări medicale

Doctorul i-a dat însă și o veste bună, aceea că nu va avea nevoie de fizioterapie sau recuperări medicale, căci orteza pe care a purtat-o timp de 10 zile a ajutat-o sufiecient.

„Doctorul nu mi-a spus nimic de vreo recuperare. E bine să-l mișc, e bine să nu uit de mobilitate. Am mai făcut și RMN ca să fiu sigură că nu am nimic la țesuturile moi. Se pare că sunt ok. Eu cred că Universului i-a fost milă de mine și a zis: „să-i dăm ceva ca să mai lase tocurile alea puțin”. Că și la spate începeam să scârțăi”, ne-a mai povestit amuzată Lora.

A avut același picior rupt și în copilărie

Colega lui Cove de la „Vorbește lumea” nu este la prima experiență de genul. În copilărie, Lora și-a rupt piciorul, însă atunci a fost nevoită să stea imobilizată o vară întreagă.

„Tot pe stângul l-am avut rupt: tibia și peroneul. Am avut piciorul în ghips trei luni, până sus. Când am dat ghipsul jos aveam un picior mai slab decât celălalt. Eram prin clasa a doua și era vacanța de vară. Practic mi-am ratat vacanța de vară. Toată am fost cu piciorul în ghips deci a fost superb”, a mai povestit Lora pentru EVZ.

