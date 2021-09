VIDEO/ Ioana Filimon și-a vizualizat deja viitorul. „Cu trei sau patru copii pe o plajă”

După ce a fost agresată fizic și psihic, dar și sechestrată în Turcia de fostul iubit, Cerkes Cengiz, Ioana a găsit puterea să treacă peste această traumă, iar acum pare că a scăpat definitiv de teroare. Cel puțin așa reiese din cele mai recente fotografii realizate de fotoreporterii EVZ.

Cu puțin înainte de a începe emisiunea la care concurează pentru titlul de „cea mai stilată femeie din România”, Ioana și-a invitat o prietenă să ia masa în oraș. Pentru că a avut norocul de un metabolism bun și niciodată nu a fost stresată dacă pune câteva kilograme în plus, Filimon și-a comandat tot ce a avut poftă, ba chiar a cerut și un pahar de șampanie pentru ca prânzul să alunece mai bine.

Noul iubit nu este gelos și posesiv

Se pare că noul iubit nu este la fel de gelos și posesiv ca fostul logodnic, turcul Cerkes Cengiz. Așa se explică și cum concurentei de la „Bravo, ai stil! Celebrities” nu îi este teamă să se salute cu amicii atunci când se intersectează prin oraș. Pe terasa alăturată de cea în care Ioana și prietena ei lua masa, se aflau și un amic de-al fostei „Miss România”, care, politicos a venit la masa lor și le-a salutat. Extrem de prietenoasă, așa cum îi stă în fire, Ioana l-a invitat să ia loc lângă ele și să stea câteva minute de vorbă. La plecate, fetele i-au întors favorul și, înainte de a urca în mașină, s-a oprit la masa bărbatului, unde între timp a mai ajuns un prieten comun, și s-a conversat cu ei. Această scenă cu siguranță nu ar fi avut loc dacă era în continuare logodită cu milionarul turc, despre care a afirmat în repetate rânduri că abia o lăsa să iasă singură din casă.

Chiar dacă în momentul de față preferă să-și țină noua relație cât mai departe de ochii curioșilor, Filimon ne-a mărturisit că e decisă ca în curând să-și întemeieze propria familie. „Mă văd cu trei sau patru copii pe o plajă, cu o bonă care să mă ajute. Fericită și liniștită, acestea sunt cele mai importante lucruri. Nu am stat să mă gândesc la viitor. Am avut parte de oferte, proiecte fără a le căuta în mod special. Sunt norocoasă din acest punct de vedere. Nu mi-am propus să am o afacere, am mers cum m-a dus viața”, ne-a declarat Ioana Filimon.