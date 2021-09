VIDEO. Detalii neștiute din culisele „Bravo, ai stil!”. Ilinca Vandici recunoaște: ”Lucrurile nu se desfășoară după bunul meu plac…”

„Mi-a fost extrem de dor și mie, și colegilor, și de fete, de toată atmosfera care se creează acolo, și de energie. E fantastic ce se întâmplă. Sezonul ăsta suntem din start în pâine, în acțiune, parcă nu am plecat nicicând de acolo, parcă continuăm ceea ce am lăsat în urmă anul trecut. Mă simt ca peștele în apă. E visul meu devenit realitate”, a povestit pentru EVZ, Ilinca Vandici.

Deși este pe micul ecran de la vârsta de 18 ani, Ilinca Vandici ne-a mărturisit că acest proiect a ajutat-o să arate tuturor care sunt adevăratele ei calități de moderatoare și că a putut să atingă apogeul carierei sale.

„Familia Kanal D și „Bravo, ai stil!” mi-au oferit șansa să mă dezvolt aici, să arăt care sunt capacitățile mele, să arăt care îmi este nivelul, să arăt cine sunt, ce pot, până unde pot să ajung. M-au lăsat să mă dezvolt extrem de tare din toate punctele de vedere, mi-au dat mână liberă și încredere să fac exact ce vreau, cum vreau, iar asta pentru un profesionist înseamnă totul. Practic aici am simțit că mi-am putut întinde aripile și că acum zbor. Încă mai am un pic de urcat, niciodată nu e destul sau prea mult”, ne-a mai mărturisit Vandici.

Chiar dacă emisiunea pe care o moderează nu este una în direct, totul se filmează în regim de live, așa că nu se trag duble și nici nu se taie foarte mult la montaj. Diferit față de alte emisiuni de genul este că Ilinca Vandici nu se ajută de niciun prompter pentru a purta discuțiile cu concurentele sau cu membrii juriului.

„Am mai lucrat cu prompter, dar pe diverse proiecte care au necesitat asta pentru că erau anumite anunțuri de făcut, ce trebuiau făcute ca la carte sau tot felul de informații oferite telespectatorilor care trebuiau spune exact. Mi-e imposibil să rețin cuvânt cu cuvânt și atunci au mai fost alte proiecte unde am mai avut prompter doar așa de back-up”, a mărturisit prezentatoarea, completând că de-a lungul carierei sale a citit foarte puțin de pe um prompter și că i se pare de bun simț să aibă propriul discurs nu unul făcut de un scenarist. „Asta e televiziunea pe care am învățat-o, fără prompter, la cald, cu omul. Tu îmi dai ceva, eu găsesc de întrebat altceva din ceea ce tu îmi răspunzi. este și suprinderea multor oameni care ajung la „Bravo” ori invitați în emisiile de gală, ori vin cu concurentele și sunt șocați că nu știu de unde citesc eu. Le spun că nu am promptere”.

Totuși, Ilinca recunoaște că emisiunea nu se desfășoară după bunul ei plac sau după propriul discurs, ci că există un desfășurător pe care îl pregătește alături de producătorii emisiunii.

„Am o echipă în spate, noi facem o ședință înainte de fiecare emisie, avem un script pe care îl urmăm, știm exact ordinea în care intră concurentele, subiectele care sunt în culise și trebuie după aceea dezvoltate și abordate în platou. Adică lucrurile nu se desfășoară după bunul meu plac și păstrăm așa o ordine încât să fie toată lumea confortabilă. Consider că e de bun simț, după 16 ani de activitate să pot să fac o introducere, o prezentare”, a mai povestit amuzată pentru EVZ. Din fericire, produ07cătorii nu au mult de lucru cu ea, căci după cum singură recunoaște îi place foarte mult să vorbească și nu există niciun risc să rămână spațiu gol de emisie.

„Așa am fost întotdeauna. M-am născut așa vorbăreață. Zian îmi seamănă. Tatăl lui îi spune des asta. Vorbește foarte mult și el, e foarte curios, are foarte multe informații de împărtășit, întrebări extrem de multe, vrea răspunsuri la absolut toate curiozitățile pe care le are, practic e Ilinca la pătrat”.

