Pasionată de mașini puternice, Ilinca Vandici și-a schimbat opțiunile în momentul în care s-a născut fiul ei, Zian. Acum, prezentatoarea TV caută un autoturism confortabil, încăpător și mai ales sigur. Despre aceste aspecte este informat și soțul ei, căruia Ilinca i-a sugerat deja ce poate să-i cumpere de ziua ei de naștere.

„O mașină nouă. Mai mare. Uite crește copilul, când plecăm în vacanțe trebuie să avem un portbagaj mai mare ca să avem loc de bagaje și atunci atunci o mașină mai mare ar fi super potrivită. Eu să am mașina mai mare, cumpărată bineînțeles de Andrei. El știe deja. Lăsând gluma la o parte eu am fost mereu super idependentă financiar, sunt o fire super muncitoare, am tot ce am nevoie pentru mine și pentru copilul meu, în urma muncii pe care o depun, însă sunt anumite, hai să le numim aspecte, în care un bărbat trebuie să-și arate masculinitatea. Unul dintre ele fiind acesta. Asta am învățat de-a lungul timpului, că un bărbat trebuie lăsat să facă aceste cadouri soției lui. Așa simte că a pus umărul la treabă și a avut impact asupra fericirii ei. Dacă eu pot să-mi ofer tot ce am nevoie, el nu se mai simte bărbat”, a povestit amuzată Ilinca Vandici pentru EVZ.

Prima ei mașină a fost un BMW roșu

Vandici ne-a măturisit că nu este genul de persoană care să schimbe mașinile în fiecare an, ci că apreciază lucrurile pe care le cumpără sau le primește cadou. Astfel că de prima ei mașină s-a despărțit destul de greu, mai ales că a făcut sacrificii pentru a intra în posesia ei.

„Cât mi-am dorit prima mea mașină, cât am așteptat-o. Din Germania mi-am luat-o, la mâna a doua bineînțeles. O parte din bani i-am pus, o parte din bani i-a pus tata. A fost un BMW seria 1, de culoare roșie. Am atras multe lucruri cu mașina respectivă, lucruri bune. O țin minte și am apreciat-o. Dacă vrei ăsta este și principiile pe care vreau să i le induc și lui Zian, să știe să aprecieze ceva în momentul în care are acel ceva. Să nu i se pară că i se cuvine și trece mai departe”, ne-a mai povestit Vandici.

Video: Răzvan Vălcăneanțu