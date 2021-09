VIDEO EXCLUSIV/ Poștașul comunei Bran, acuzat că a strâns semnături pentru construirea unui supermarket. „Cine l-a plătit pe poștașul care a umblat de nebun pe toate dealurile să strângă semnăturile astea?”

După ce în zilele de luni și marți i-am contactat pe toți consilierii locali ai comunei Bran și pentru că cei 90% dintre consilieri care sunt de acord cu amplasarea acestor supermarketuri în comună justifică votul lor ca o dorință a fermă a cetățenilor, ne-am deplasat personal la Bran pentru a sta de vorbă cu locuitorii, atât cu cei care sunt pentru construcția unui supermarket, cât și cu cei care se opun vehement. Ca în orice situație, am găsit și aici o „poveste” cu două adevăruri. Din păcate, unul dintre adevăruri este mai dureros. Cel al oamenilor care se vor trezi nevoiți să suporte direct tot zgomotul infernal, mizeria, mirosul materialelor de construcții, care se anunță a fi doar începutul unui nou capitol al vieții lor. Și anume, vecinii viitorului supermarket.

Cei care se declară de acord cu construcția unui supermarket în comună nu i-au luat niciun pic în calcul pe cei care vor fi nevoiți să suporte mașinile de aprovizionare, vânzoleala clienților, ci doar la propriul lor confort. Ce-i drept, în comună sunt doar câteva mici magazine alimentare, care nu au o gamă foarte mare de produse, precum marile supermarketuri. „Este drum național, DN 73 și poziționarea acestui supermarket va îngreuna circulația. Sunt 3 intersecții, nu una. Cum o să dirijeze circulația? Au înștiințat ei oare Poliția, pe cei de la Drumuri și Poduri și să ne spună cum o să rezolve această situație? Nu există nicio rezolvare”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi doamna Elena, o femeie care spune că vrea să-și trăiască liniștită bătrânețea nu să se trezească de zgomotul infernal al mașinilor care vor veni să facă aprovizionarea supermarketurilor. „Bran-ul este un brand. Turiștii nu au nevoie de supermarket când vin la noi. Tot ce este supermarket în țări civilizate se face la intrarea unei comune, unui oraș, nu în buricul târgului. Unde s-a mai pomenit așa? Nu e adevărat că nu ar avea unde să construiască în altă parte. Are de la benzinărie în jos, teren cât cuprinde. Vor musai aici. Nu spun că nu ar fi bine să se construiască un supermarket, dar nu aici. Au teren la ieșire. Plus că aici e un teren de 8000 și ceva metri pătrați. Puțin la ceea ce vor ei să construiască”.

Nu doar doamna Elena este nemulțumită de atitudinea celor pe care i-a votat la ultimele alegeri, ci și alți vecini. Din păcate mulți dintre ei și-au dorit să le păstrăm anonimatul, nu pentru că nu și-ar asuma cele declarate, ci pentru că le este teamă pur și simplu că autoritățile se vor „răzbuna” pe ei prin diferite metode. „Dacă cetățenii comunei sunt de acord, impotriva lor sunt de acord. Ei nu vor mai mânca produse tradiționale, nu vor munci să facă produse tradiționale, iar dacă totuși se va face aici un supermarket, trebuie să se pună condiția să se facă un laborator de testare a alimentelor și un raion pentru produsele tradiționale locale. În condițiile astea, poate-poate aș fi de acord”, ne-a povestit unul dintre cei nemulțumiți. La fel de intrigat este și un alt domn care, nu avea nici cea mai mică idee că joi, pe 30 septembrie se va vota avizul de oportunitate pentru documentația urbanistică „Construire centru comercial, gospodărie apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare”. „Niciodată în mod legal, pe drumurile naționale europene, cum este DN 73, nu va putea fi cale de acces, pentru că în primul rând nu există canalizare și din cauza aceasta nu se poate da aviz”, a declarat S.P,care a preferat să se prezinte astfel pentru a-și proteja identitatea, pentru EVZ.

Tot de la doamna Elena am aflat că autoritățile nu i-au considerat pe vecini, pe cei mai afectați de aceste construcții, locuitori ai comunei, cetățeni cu drepturi depline ca cei de pe listele lor. „Nu s-a vorbit cu vecinii. Eu am fost la ședința comunei noastre, undeva în luna august, nu mai rețin exact, și i-am reamintit primarului nostru că unul din articolele pentru care el a fost votat de marea majoritate a cetățenilor, a fost că el se va implica să ajute pe producătorii autohtoni. La care eu, reprezentaților supermarket-ului, am pus întrebarea dacă vor face aprovizionarea și de la producătorii autentici. Atât în ceea ce privește produsele agroalimentare, cât și legume, fructe. Mi-au spus atunci nu-mi pot răspunde la această întrebare pentru că totul este confidențial. Dacă în țara asta mai este respectată cât de cât legea, trebuie să se ia în considerare și părerea vecinilor care se învecinează direct cu supermarketul. Trebuie să se gândească și la confortul nostru. Gândiți-vă că or să fie spații frigorifice care vor face mult zgomot, mașinile de marfă care fac aprovizionarea, gunoaiele și nu în ultimul rând problema parcării. Cum o să rezolve asta?”, a mai declarat femeia pentru EVZ. Nu este singura pe care autoritățile nu au luat-o în calcul atunci când au făcut sondajul de opinie. „Nu sunt de acord. Fără acordul vecinilor nu poate să facă nimic. Mai este în plan, lângă acest supermarket să mai facă un altul”, ne-a mai declarat unul dintre bărbații care se gândeau cu groază cum se va transforma zona în care a copilărit.

Cum justifică conducerea primăriei noastre implicarea poștașului?

O dată ajunși pe străzile comunei Bran, mare ne-a fost mirarea să aflăm că până și poștașul este implicat în acest demers al primăriei Bran, care este acuzat direct de mulți dintre cetățeni. Aceștia din urmă ne-au semnalat faptul că nu înțeleg de ce poștașul, în momentul în care aducea oamenilor pensiile, îi punea să semneze cum că sunt de acord cu construcția unui supermarket la ei în comună, fără să le dea prea multe detalii despre unde și cum va fi amplasat. „Cum justifică conducerea primăriei noastre implicarea poștașului de a se ocupa personal să facă un tabel cu 5-600 de semnături din toată zona, cu oameni care, bineînțeles, își dau acceptul ca acest supermarket să se construiască. Cine l-a plătit? Este ceva custut cu ață albă. Nu cred că poștașul, care trebuie să aducă pensia, scrisorile, a umblat de nebun pe toate dealuri, o lună întreagă, să strângă semnăturile astea. Unde ?”, ne-a declarat doamna Elena.

Nedumerirea vecinilor este pertinentă, cu atât mai mult, cu cât Poșta Română are obligația de a nu simpatiza cu niciun partid politic, indiferent dacă este sau nu la guvernare, de a nu face politică și de a nu se implica în vreo campanie inițiată de Primărie sau Consiliu Local. Așa cum era firesc, am cerut un punct de vedere și de la cel acuzat că a fost plătit pentru a strânge semnături în favoarizarea unui proiect ințiat de primarul comunei Bran și susținut de consilierii locali. Dan Todor, poștașul comunei Bran, nu a negat deloc implicarea sa directă, însă a justificat gestul său ca fiind unul benevol, făcut în calitate de locuitor al Bran-ului, cetățean care își apără interesele. „Vreau să vă spun că eu sunt în asentimentul oamenilor fiind în mijlocul lor pentru că 80% din populația Bran-ului este de acord cu construirea acestui supermarket. Trei-patru familii ar vrea să stopeze concurența. Au magazine pe DN 73 lângă castelul Bran și vor să facă cum făceau înainte boierii. Să nu mai dea voie la altcineva, numai ei să fie pe piață. Nu se mai poate”, ne-a mărturisit Dan Todor, completând că nu a amestecat niciodată problemele de serviciu cu acest sondaj. „Eram în concediu de odihnă, lucru ce mi-a permis să iau legătura cu cetățenii. Vă spun din suflet, să nu amestecăm problemele de serviciu cu acest sondaj. În concediu de odihnă, dacă vreau să merg în Miami, mă duc în Miami, dacă vreau să fac un sondaj pe teren, fac un sondaj”,a mai spus bărbatul pentru EVZ, încercând să explice că în timpul liber nu mai are calitatea de poștaș, ci e doar un simplu cetățean. Oare? Atunci polițistul, pompierul sau alți angajați în folosul comunității când sunt în timpul liber au altă calitate? Polițistul uită că este polițist, primarul nu mai este primar?