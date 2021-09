Consilierii locali P.N.L, U.S.R, P.S.D, A.L.D.E din Bran merg mână în mână. Își asumă posibilele plângeri penale pentru acte de corupție

Evenimentul Zilei a prezentat în exclusivitatea o parte din textul notificării adresate consilierilor locali :„(…) vă aduc la cunoștință că, în măsură cu demersurile privind modificarea PUZ înaintate prin Proiectul de HCL vor continua în ciuda repetatelor notificări pe care vi le-am adresat menționând că NU îmi exprim acordul cu privire la modificarea funcțiunii existente a zonei în cauză, subsemnatul voi înainta plângeri penale Direcției Naționale Anticorupție împotriva tuturor membrilor consiliului local al comunei Bran pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Astfel cum am arătat prin adresa înaintată Primăriei Comunei Bran în data de 08.09.2021, potrivit art.21 alin. (1) lit. c), modificarea funcții existente a zonei în cauză impune acordul subsemnatului exprimat în formă autentică, pentru situația în care noua funcție a zonei creează situații de disconfort generate de incompatibilități între funcțiunea preexistentă” , se arată solicitatrea unui locuitor al comunei Bran care se opune construirii supermarketului lângă reședința sa. Deoarece suntem imparțiali, EVZ a cerut și punctul de vedere al consilierilor locali ai comunei Bran cu privire la intenția de a aproba joi, printr-o ședință de consiliu, construirea unor supermarket-uri multinaționale la nici un kilometru distanță de Castelul Bran.

Absolut toți consilierii locali, din toate partidele care se află în momentul de față în organigrama primăriei comunei Bran au fost contactați telefon și li s-a transmis un set de întrebări care ridicau probleme de ordin economic și de infrastructură a localității. Unii dintre ei au fost deschiși unei dialogări, alții au preferat să nu comenteze absolut deloc, iar unii ne-au invitat să luăm parte la ședința de consiliu unde se va dezbate proiectul pentru a emite avizul de „construire centru comercial, gospodărie apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare”. Cert este că în proporție de 90% sunt de acord cu amplasarea acestor supermarket-uri în apropierea Castelului Bran.

„După părerea mea nu va îngreuna traficul. Proiectantul a avut grijă să facă o bandă de acces, bandă de decelerare, deci s-au ținut cont de niște chestii. În aceeși situație este și Mega care este mai jos, exact aceeași chestie. Tot se racordează la DN73.” ( Radu Băncilă, consilier P.N.L)

„Nu toată lumea se opune construcției, numai cei mai importanți investitori din Bran. Eu sunt pentru ridicarea acestui supermarket. Eu reprezint un sat în care nu am găsit un locuitor care să spună că nu este de acord. Satul Predeluț, care are 1000 de votanți, nu are o persoană care să spună că nu este de acord. Toți îmi cer să votez pentru supermarket”. ( Chirciu Ioan, consilier P.N.L)

„Oamenii sunt împărțiți. Cine are o mică afacere se gândește și el săracul la afacerea lui și este corect, alții se gândesc că de ce să meargă până la Zărnești să facă cumpărături sau la Râșnov când pot să vină mai aproape. S-a făcut un sondaj online și se pare că sunt mai mulți cei care își doresc acest supermarket. Vor avea de suferit cei care aveau micile magazine. Vă dați seama că miza nu este că își doresc neapărat locuitorii. Ei (n.r. proprietarii supermarket-urilor) mizează pe turiști, că vin turiștii și se aprovizionează, de aia trag tare”, (Nilă Nicolae, consilier P.S.D)

„Dacă se votează, trece, dacă nu, nu trece. Ideea este că pe acel loc unde se va construi supermarketul este o proprietate privată, nu este proprietate domeniu public. Deci omul ăla acolo și-a găsit proprietatea. Aceste două supermarket-uri și complexul comercial, spații comerciale unde se pot duce oricare din producătorii noștri să închirieze și să-și vândă în condiții agreate de toate instituțiile statului, referindu-mă la DSP, OPC, la condiții bune și igienico-sanitare conforme și în apropiere se face un magazin, unde omul dacă are nevoie să-și cumpere un litru de ulei, un kilogram de zahăr, un litru de oțet, să meargă să cumpere. Eu nu pot să spun că sunt supărat că pentru că se face acest supermarket, pentru că și eu am nevoie să-mi fac cumpărăturile. Nu mai trebuie să ajung în Râșnov, nu mai trebuie să ajung în Zărnești. Plus de asta, mai am eu o vorbă, avem loc să trăim toți”, (Jigărea Gheorghe, consilier U.S.R).

„Primarul nostru a demarat un sondaj de opinie în rândul cetățenilor, deci a urmat toate etapele astea de consultare a publicului, deci din comuna Bran. Iar în proporție de peste 70 % publicul este pro supermarket. Toată lumea de aici își dorește să fie un supermarket în Bran, fiindcă toți cetățenii din Bran fie merg la Zărnești, fie la Râșnov și vor să aibă și ei aici în zonă acest supermarket. Deci este o exprimare pozitivă a cetățenilor din Bran în legătură cu construcția acestui supermarket”, (Lupoiu Cătălin, consilier P.N.L)

Moja Gheorghe suspectat că ar vrea să colaboreze direct cu supermarket-urile

Cât despre informațiile care circulă prin comună cum că votul de joi este influențat de o eventuală colaborare între supermarket-uri și brand-ul lui, sucul natural „Măr de Bran” pe care îl produce, atât viceprimarul, cât și colegii lui din primărie susțin că la mijloc nu ar fi niciun interes ascuns.

„Nu o să fie niciodată sucul nostru la supermarket, dar puteți să vorbiți cu asociatul meu. Eu nu mai sunt administrator. Chiar nu mă mai ocup de afacere, deci poate el să vă dea mai multe detalii”, a declarat Gheorghe Moja pentru EVZ.

„Nu mai pot cei de la supermarket de sucul lui de mere. Problema e că vin să vândă din străinătate și producătorii români nu mai pot să facă nimic. Nu cred că va fi în supermarket sucul de mere al viceprimarului. Hai să zici că i-au promis, dar ce credeți că se țin de cuvânt? I-o fi promis” ( Nicolae Nilă, consilier P.S.D)

„Nu am la cunoștință că ar fi vreun interes la mijloc. Proiectele au fost în dezbatere publică, și-au urmat cursul. E dezbătut subiectul din toate punctele de vedere. Mai multe detalii chiar nu știu ce să vă spun. Inițiator este primarul comunei. Să vă zic că nu sunt de acord, să vă zic că sunt de acord? 49% din mine zice NU pentru că sunt unul dintre producători, și eu sunt producător, dar nu cred că are treabă brânza mea, sau ce fac eu, cu ce vinde supermarketul. Este simplă treaba. (Georghe Jigărea, consilier U.S.R)

Pe de altă parte, Cătălin Lupoiu, consilier P.N.L este de părere că producătorii locali nici măcar nu își doresc ca produsele lor să intre în supermarket-uri, ba mai mult nu au nici cea mai mică temere de marii comercianți. „Producătorul tradițional are nișa lui. Aici sunt câțiva producători tradiționali de brânzeturi, care nu sunt afectați de niciun supermarket. Ei merg pe reteța tradițională, iar cei de la supermarket vin cu alte rețete. Într-adevăr sunt niște voci din centrul Bran-ului, reprezentate de patronii de magazine, cărora le este teamă un pic că li se subsțiază vânzările. Nici vorbă. În Bran coboară o grămadă de oameni și intră în magazin, e coada în stradă. Deci nu afectează. Plus că cetățeanul a devenit foarte inteligent, vrea să mănânce brânză, mănâncă de la producătorii tradiționali, vrea să mănânce altceva merge la supermarket. Nu putem să frângem voința comunității noastre de a avea un supermarket. Mici producători reprezintă o minoritate. Sunt undeva la maxim 10%. Dacă mergeți la un producător tradițional o să vă spună că nu îi este deloc frică de Lidl. Sunt o grămadă de fermieri care spun că nu au nicio treabă”.

Din tot dialogul cu viceprimarul și consilierii locali, am primit totuși promisiunea că, în cazul în care se va aproba avizul de construcție a acestor supermarket-uri, nu va fi distrusă urbanistica zonei și anume că supermarket-urile vor fi construite în așa manieră încât să se încadreze în peisaj. „Au venit cu un proiect de construcție cu specific montan. Au venit cu o planșă exact cum e în Austria, Elveția, deci respectă urbanismul din Bran, deci structura clădirii nu este din sticlă, este frumos din cărămidă. Nu încurcă circulația. Vor construi o parcare cu un sens de circulație în care se poate demara, deci nu se blochează, cu o bandă alăturată, pe care ei o fac. Nu este niciun impediment pentru trafic. Vor respecta construcția. Au venit cu un pliant frumos, clădire adaptată la zona montană, exact cum îmi e în Austria. Nu e o hală din asta aiurea cu polistiren sau un kitsch”, ne-a asigurat Cătălin Lupoiu, consilier P.N.L.