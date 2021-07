Pe Olimpia Melinte am întâlnit-o la Gala Premiilor GOPO, acolo unde a venit la braț cu fiul ei, Sasha, în vârstă de 6 ani. Îmbrăcată cu o rochie lungă, albă, nimeni nu ar fi crezut că actrița are acasă o fetiță de două luni.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/15

„Așa a fost să fie, să pun 16 kilograme și să le dau jos instant. Sunt bine. Sunt mult mai relaxată decât la primul copil. Așa cum se spune, pe primul copil testezi și vezi că nu se poate întâmpla nimic rău și pe la al doilea, deja ești super relaxată. Dacă sunt în seara asta la Gala Premiilor GOPO e clar că sunt relaxată. Ea este cu bunica și cu soțul acasă, deci e foarte bine, iar eu am venit cu Sasha în seara asta, fiul meu”, a povestit Olimpia Melinte pentru EVZ despre cum a reușit să-și revină atât de ușor după sarcină.

Fiul cel mare îi calcă pe urme

Pentru a nu se simți marginalizat și să nu devină gelos pe surioara mai mică, Olimpia încearcă să petreacă cât mai mult timp cu fiul ei. „L-am pregătit cât am putut, că niciodată nu e suficient de pregătit. Prima întrebare pe care mi-a adresat-o legat de ea, a fost ce culoare are. Și eram foarte surprinsă că mă întreabă asta pentru că nu putea fi decât o sigură culoare…roz. În rest e foarte încântat, încearcă să-i atragă atenția, să se joace cu ea. Zilele trecute mi-a zis că vrea să și el să fie frate. Am încercat să-i explic că deja este frate, dar el vrea să fie frate de copil mai mare ca să aibă cu cine să se joace”, ne-a mai spus amuzată actrița din serialul „Vlad”. Conștienți de faptul că trebuie să se organizeze cumva pentru ca niciunul dintre copii să nu aibă de suferit, Olimpia și soțul ei au luat decizia ca o perioadă să nu mai împartă același dormitor, ci fiecare dintre ei să doarmă cu câte un copil. În plus, atunci când le permite timpul, să aibă activități independete, doar cu fiul cel mare.

„Ne-am împărțit. El stă cu tati și eu stau cu cea mică, să fie toată lumea mulțumită, ca să aibă toată lumea pe cineva alături. Dar am și cu Sasha momentele noastre. Mai nou îl iau la filmare ca să avem momentele noastre împreună. Cine știe, poate îl vedem și în film. El își dorește, are abilități, dar nu prea are tragere de inimă. Adică talentul există, dar nu pot să zic că își dorește asta momentan”, a mai spus Melinte pentru EVZ.

Video: Răzvan Vălcăneanțu