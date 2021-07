Nici acum nu știe care a fost motivul pentru care profesorul de religie din liceu l-a oprit într-o zi și l-a întrebat de ce nu se înscrie în trupa de teatru a școlii. Nici măcăr nu auzise de existența unei astfel de trupe și nici nu credea că s-ar putea descurca, însă i-a urmat sfatul.

. „Totul a început profund improbabil pentru că eu sunt din Alexandria de loc și Alexandria e un spațiu în care cultura lipsește cu desăvârșire, dar am avut acest noroc senzațional că în liceul în care eram exista o trupă de teatru de adolescenți și am o amintire extrem de conturată cu momentul în care am fost invitat în acea trupă. Invitația a venit de la profesorul de religie, care m-a oprit într-o zi pe holul liceului și m-a întrebat de ce nu mă duc la trupa de teatru. A fost primul moment în care am auzit „teatru” în relație directă cu mine și îmi suna exotic, mai ales că nu văzusem niciodată un spectacol live până în momentul ăla și mi-am zis să mă duc să văd ce se întâmplă. M-am dus, am ajuns la un festival de la Arad și în momentul în care m-am urcat pe scenă, oricât de clișeu și de plat ar suna, m-am îndrăgostit de meseria asta. Eram clasa a 9-a, aveam 15 ani, și până la finalul clasei a 10-a mi-a devenit clar că asta vreau să fac. Acum dacă mi-a și ieșit judecă mai mult publicul și oamenii de meserie”, a povestit Alexandru Ion pentru EVZ.

S-a folosit de actorie ca să scape de orele de la școală

Pentru că era un puști atunci când își descoperise talentul, Alexandru s-a folosit de faptul că face parte dintr-o trupă pentru a scăpa de anumite ore. Mai târziu, s-a folosit de actorie pentru a scăpa din anumite situații. „E o vorbă care spune că: „toți oamenii joacă roluri, mai puțin actorii”. Pe principiul ăsta cu toții ne punem măști. Poate că în timp am deprins așa niște formule în care să fac măștile alea mai coerente. Dar în copilărie, pentru că eram totuși într-un oraș în care teatrul era ceva exotic, faptul că făceam parte din trupa de teatru mă scotea din multe contexte în care nu voiam neapărat să fiu, cum ar fi orele din zona realului. Aveam scuza pe care o foloseam, anume că am repetiții pentru trupă”, ne-a mai mărturisit actorul.

Mama a fost cea care l-a susținut

Chiar dacă în momentul de față se poate spune că actorii încep să fie plătiți mai bine, asta și datorită faptului că fac parte din proiecte pentru micul ecran, care sunt mai bine plătite decât cele din teatru, mult timp cei care urmau o astfel de carieră ajungeau să trăiască de pe o zi pe alta. Așa că, majoritatea părinților, atunci când își auzeau copiii că vor să dea la Facultatea de Teatru și Film le sugerau să se îndrepte către o altfel de carieră. Nu a fost și cazul lui Alexandru Ion. „Ai mei înseamnă mama, am crescut doar cu mama și mama cred că a avut un moment în care a încercat precaut și discret să mă întrebe dacă sper că voi face bani și voi reuși să trăiesc din meseria asta. Îmi aduc aminte că i-am spus că îmi doresc foarte tare să nu ajung un adult care să înjure printre dinți dimineața când se trezește și trebuie să plece la muncă și dacă fac lucrurile cu pasiune, atunci trebuie să vină și banii. A fost singura discuție. Am avut noroc de o mamă foarte înțelegătoare care nu s-a opus nicio secundă direcției”, a mărturisit tânărul.

Când nu repetă pentru rolului, Alexandru se dedică proiectului său de suflet, IDEO IDEIS, prin care încearcă să ajute tineri la început de carieră. Chiar și pe timp de pandemie, în ultimul an, a avut extrem de multă treabă, fiind implicat în tot felul de proiecte artististe. „În momentul de față nu activez în televiziune, înafară de reluările care se dau pe posturi, dar am filmat pentru un film americănesc, iar vara asta am continuat demersurile pe care le am împreună cu colegii mei din asociația Ideo Ideis. Pregătesc un nou lungmetraj care se va filma ori în toamna asta, ori în primăvara anului viitor. Am mai filmat un lungmetraj care sper că va ieși pe piață anul viitor”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu