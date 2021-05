Zilele trecute, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Alin Cocoș la spațiu de joacă pentru copii din parcul Herăstrău, alături de Monica Orlanda și fiul lor, Andreas, în vârstă de 3 ani. Echipați corespunzător pentru a ține pasul cu micuțul, care voia încontinuu să alerge, să se plimbe cu trenulețul sau să se dea în tot felul de tiribombe, Monica și Alin au făcut tot posibilul ca Andreas să se bucure de timpul petrecut în aer liber.

La un moment dat, Cocoș Jr. a rămas fără vlagă și s-a așezat pe o băncuță din par să se odihnească, dar și să butoneze telefonul mobil.

Își doresc și o fetiță

Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Monica Orlanda s-a ridicat la nivelul așteptărilor și pe perioada sarcinii atunci când a luat destul de puțin în greutate. Mai mult, imediat după ce l-a născut pe Andreas, a revenit la vechea siluetă și la „pachețele” de pe abdomen. Mizând pe genă, dar și pe puterea ei de a merge zilnic la sala de antrenamente, Monica își dorește să rămână din nou însărcinată. Recent, partenera de viață a lui Alin Cocoș a mărturisit că și-ar dori enorm ca în familia lor să vină și o fetiță, care să-i semene, căci Andreas este „cap tăiat” tatăl lui.

Au trecut prin clipe de coșmar când au fost infectați cu COVID-19

Cei trei abia așteptau să poată ieși din nou în parc și să se bucure de libertate, mai ales că anul trecut au stat destul de mult timp izolați în casă. Din păcate, Alin și Monica au trecut și prin clipe de coșmar când, la finele anului trecut au fost depistați pozitivi la testul pentru COVID-19. Panica celor doi a fost cu atât mai mare cu cât și fiul lor, Andreas a contactat virusul. Astfel că, toți trei s-au internat la Institutul „Matei Balș” din Capitală. „În urma unor simptome de răceală, am decis să ne facem testul RT-PCR SARS COV-2, ieșind pozitiv pentru toți membrii familiei, inclusiv Andreas. După ce am primit rezultatul testelor am decis să ne internăm la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș”, anunța Monica în luna septembrie 2020.