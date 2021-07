Are cinci stenturi la inimă, pe ultimul l-a pus acum 5 ani și pe primul acum 7, dar și șașe operații de cancer. În plus, acum câteva luni a fost diagnosticat și cu Covid-19. Toate acestea nu l-au doborât, ba chiar l-au făcut să privească viața altfel.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/11

Pe Cătălin Botezatu l-am întâlnit la un eveniment monden, la lansarea unui produs de îngrijire a părului. După toate aceste afecțiuni, designerul ne-a mărturisit că din fericire corpul lui face față cu brio tuturor tratamentelor spitalicești. „Puteam să fiu un nenorocos după cancerul care l-am avut și care deobicei se lasă cu astfel de lucruri, cu căderea părului. Nu mi-a căzut. Bine eu am făcut o operație de cancer de tip HIPEC, mult mai specială, cu chimioterapie tip overdoze, care se bagă toate odată în tine și asta e. După Covid nu am avut probleme, mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat Botezatu pentru EVZ. Conștient totuși de efectele bolii sale, Bote acordă o mare importantă corpului său. „Am și grijă de părul meu, folosesc numai produse de ultimă generație. Pe scalpul meu umblă doar Laurent Tourette, specialist top 10 hair stylisti ai lumii, el dă tendințele. În plus Diana Baicu ori de câte ori apare o nebuneală în materie de păr mă sună și îmi zice să vin să le iau și să le testez”.

„Dacă dispare optimismul, dispare tot”

În timp ce alte persoane ar fi intrat în depresie după atâtea probleme de sănătate, Cătălin ne mărturisește că pe el, toate bolile l-au făcut să-și dea seama că trebuie să trăiască frumos în fiecare zi, pentru că nu se știe niciodată ce poate rezerva viitorul. „Trebuie să fii extrem de pozitiv, extrem de optimist. Dacă dispare optimismul, dispare tot, iar mie îmi place viața. Din această experiență am învățat din ce în ce mai mult că viața este scurtă, este frumoasă, trebuie trăită ca atare. Dacă înainte făceam lucrul ăsta la maxim, acum o fac la supermaxim”, ne-a mai declarat designerul.

A devenit vocea bolnavilor din România

Toate aceste experiențe au însă și o parte pozitivă. Faptul că deja este familiarizat cu multe spitale, atât din România, cât și din străinătate, Botezatu poate să îndrume alți români către servicii medicale de calitate. „Am redirecționat în Turcia, prin buna mea prietenă Eva Pavel, o consilieră medicală internațională, sute de pacienți care în România erau diagnosticați cu boli incurabile și li s-a spus că gata, or să moară, iar în Turcia s-au făcut bine. Mă simt mândru că, în ghilimele spus, am salvat vieți trimițând în Turcia foarte mulți oameni care au scapat cu viață. În ceea ce mă privește, sper să nu mai am parte de astfel de experiențe și de acum înainte să fie și așa lin și să nu se mai întâmple nimic”, ne-a mai spus Botezatu.

Video: Răzvan Vălcăneanțu