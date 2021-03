Cătălin Botezatu a fost operat din nou din cauza cancerului de colon.

Marele designer vestimentar a fost diagnosticat cu cancer de colon în anul 2019. Acum însă, se pare că a fost operat din nou în Turcia.

Se pare că de această dată medicii sunt foarte optimiști cu privire la recuperarea vedetei.

Însă, chiar și cu toate acestea, designerul preferă să fie rezervat și precaut. El și-a făcut deja testamentul, în cazul în care ceva nu merge bine sau pățește ceva.

Designerul a mărturisit că și-a luat totuși și ceva precauții și și-a scris deja un testament.

„Am făcut unul mai demult, după care l-am cancelat”, a spus inițial Cătălin Botezatu.

De această dată, însă, Botezatu a stabilit că sunt câțiva oameni din viața lui care îi vor moșteni averea.

„La viața mea am făcut niște donații enorme. În momentul în care m-am supărat pe viață și pe tot, tot ce aveam – și am martori în sensul acesta – am donat.

Dacă ar fi acum să fac un testament aș lăsa prietenilor buni, persoanelor pe care le iubesc”, a dezvăluit el, conform Antena3.

Cum se simte Cătălin Botezatu după ce a fost operat din nou?

Juratul de la „Bravo, ai stil” a spus că este într-o stare bună acum, preferând să păstreze anumite detalii ale operației pe care a suferit-o pentru el.

Designerul vorbit în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima Tv despre cum se simte. El a profitat de această apariție pentru a le ura femeilor „La mulți ani” pentru ziua de 8 Martie.

„Acum sunt ok. Acum un an și jumătate am suferit o intervenție destul de delicată. A fost vorba despre un cancer.

Au urmat apoi cinci operații destul de grele. Nu-mi place să îmi plângă lumea de milă. Cancerul e o boală destul de grea. Eu sunt unul dintre oamenii fericiți.

Întotdeauna apar complicații, dar depistate la timp te pot salva de alte operații mai grave”, a declarat Cătălin Botezatu la Prima TV.

