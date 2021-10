6 IMAGINI

VIDEO/ Dorin Cocoș nu are nicio problemă să-și arate ostentativ banii. A umblat pe stradă cu teancuri de euro și lei

Considerat unul dintre cei mai bogați, dar și influenți oameni de afaceri de după 2000, Dorin Cocoș nu mai are aceeași avere ca înainte să fie sub control judiciar, însă nici nu trăiește modest, de pe urma unui salariu mediu pe economie. Omul de afaceri are în continuare suficiente resurse, lucru demonstrat de curând, când a fost văzut fluturând teancuri de bani pe străzile din București.