Cântăreața a cântat marele ei hit din 1979 – „I will survive” – , în timp ce își spală de zor mâinile cu săpun, în contextul pandemiei de coronavirus.

Însă, artista a preferat să facă playback în această filmare și a explicat că „Îți ia numai 20 de secunde ca să supraviețuiești”.

Gloria Gaynor, pe numele adevărat Gloria Fowles, s-a născut în 7 septembrie 1949 şi este o cântăreaţă americană cunoscută mai ales pentru hitul erei disco „I Will Survive”, precum şi pentru piese ca „Never Can Say Goodbye” şi „I Am What I Am”.

Hitul „I will survive” a primit două discuri de platină din partea Recording Industry Association Of America (RIAA). Artista americană a susținut și un concert în România, la Sala Palatului din București, în mai 2007.

