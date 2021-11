VIDEO. Cum s-a pregătit Lavinia Pîrva pentru a întâmpina vârsta de 37 de ani. Vrea să fie cea mai bună versiune a ei

Cu câteva zile înainte să împlinească 37 de ani, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Pîrva la una dintre vizitele la o clinică de nutriție din București. Îmbrăcată lejer, cu piese din colecția ei de haine, soția lui Bănică a venit singură în oraș, lucru care se întâmplă destul de rar în ultima vreme, mai precis de când a devenit mamă.

Chiar dacă a pus transformarea din timpul sarcinii pe baza rețineri de apă, bruneta este conștientă de faptul că nu mai poate avea silueta de acum 18 ani când devenea cunoscută o dată cu trupa Spicy.

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost o retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari. La micul dejun am iaurt, fulgi de ovăz, fructe, semințe de in, nucă și scorțișoară. Prânz : grătar, pește sau un alt tip de carne și legume, apoi mișcare minim 35-40 minute, iar la cină un ceai (detox) și nimic altceva oricât mi-ar fi de greu”, povestea Lavinia despre alimentația ei.

Model pentru brand-ul ei de haine

Motivul pentru care Lavinia apelează periodic la serviciile nutriționiștilor, care îi schimbă regimul alimentar se datorează în mare parte și faptului că ea este modelul brand-ului ei de haine, aproape toate fotografiile de produs sunt realizate cu ea, astfel încât este mai mult decât necesar să aibă o siluetă impecabilă, armonioasă. Pe lângă asta, Pîrva este conștientă că are nevoie și mișcare și, pe lângă caloriile consumate atunci când fuge după fiul ei, Alexandru, soția lui Ștefan Bănică are și un antrenor personal cu care lucrează din greu la sala de sport.