Marty Cintron va reveni la București în această toamnă, când, alături de nume precum Sandra, Nana, Haddaway, Jenny de la Ace of Bace, Doctor Alban sau Modern Talking va cânta hiturile anilor ’80 și ’90, pe Arena Națională. Înainte de a reveni în România, solistul trupei No Mercy a transmis un mesaj fanilor săi, în care le spune că abia așteaptă să revină la București, unde vrea să transforme stadionul Național în cea mai mare discotecă de pe continent.

„Abia aștept să ne revedem la noul festival, pe stadion. Loc pe care îl vom transforma în cea mai mare discotecă de pe continent. Am stat prea mult cuminți. Am văzut afișul și sunt încântat și onorat că România organizează primul eveniment concertistic mare din ultimii doi ani. Va fi ca o reuniune de generație. Mă văd cu Haddaway, Dr Alban, Snap !, Las Ketchup, va fi distractiv, atâtea ore de muzică”, a transmis Marty.

Neworkezul a descoperit Bucureștiul în urmă cu 15 ani, într-o vizită privată. Este familiarizat cu bucătăria tradițională, adoră papanașii iar mustul este favoritul său. „România are un loc aparte în sufletul meu. Am cântat în multe orașe, am cunoscut mulți artiști români foarte buni. E unicul loc din lume unde mănânc papanași. Aici am descoperit și vinul dulce (n.r. mustul) la un „wine fest”. O dată am primit un cadou neprețuit, 30 de sticle cu vinuri vechi, multe de zeci de ani. Cel mai vechi avea 50 de ani, de la o cramă din Focșani. Le-am dus cu eticheta FRAGIL în Statele Unite. O parte din sticle le-am deschis de ziua mea, toți invitații au băut vinuri de colecție românești”, a mai declarat artistul.