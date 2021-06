Haddaway este cunoscut pentru celebrul hit „What is love”, care a fost numărul 1 în 14 țări. Lansată în 1993, piesa continuă să aibă un succes uriaș și astăzi. Într-un interviu acordat Rețete și vedete, cântărețul a vorbit despre povestea de iubire pe care o trăiește cu o româncă. Pentru cei ce nu știu, artistul s-a născut în Trinidad Tobago, iar ulterior s-a mutat în America. Tatăl său a murit când artistul avea 16 ani, astfel că a rămas doar cu mama sa.

„Tata era biolog marin și mă plimbam peste tot în lume. Era dificil să-mi fac prieteni pentru că eram mereu în alt loc. Tata era mai strict, m-a trezit într-un fel că eram nebun”, glumește cântărețul. „L-am avut până la 16 ani, dar ce m-a învățat el țin minte și acum. Și îi sunt foarte recunoscător”, a recunoscut Haddaway.

A venit prima oară în România în 1993

Haddaway a venit prima oară în România în anul 1993, chiar după lansarea piesei „What is love”. S-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră și de 28 de ani tot revine aici. În total, artistul petrece cam 2 luni pe an pe meleaguri românești.

Și pentru că s-a îndrăgostit de țara noastră, vedeta a și achiziționat un apartament aici. „Am un apartament în Stejarii, are 176 metri pătrați, e înconjurat totul de pădure, e un vis. Petrec în România cam 2 luni pe an, am făcut și revelionul în București anul acesta, la Palatul Parlamentului”, a dezvăluit artistul.

Deși mulți artiști celebri nu se simt confortabil în public, pentru Haddaway lucrurile stau exact invers. Cântărețul a recunoscut că este „ca peștele în apă” pe scenă. De asemenea, a spus că i-a lipsit mult să cânte în fața oamenilor.

Este Brand Ambassador pentru Festivalul Forever Hit

Tocmai pentru că abia așteaptă să urce pe scenă, Haddaway va cânta la Forever Hit, pe 18 septembrie la Arena Națională din Capitală. „Sunt Brand Ambassador pentru Forever Hit, cea mai mare discotecă în aer liber din Europa. Abia aștept să urc pe scenă, mereu m-am simțit bine în România. O să fie peste 20 de nume mari ale anilor 80 și 90”.

Haddaway este cu atât mai entuziasmat cu cât, de doi ani încoace, i-a fost dor să cânte. „O să fie primul mare festival de după această perioadă grea și ne-am asigurat că totul este pregătit. Vă aștept pe toți. Toate măsurile de siguranță sunt luate, așa că nu ne rămâne decât să ne vedem acolo și să ne distrăm”.

Se iubește de 4 ani cu o româncă

Unul dintre lucrurile care îl convinge să revină de fiecare dată în România este chiar iubita sa, care este româncă. Iubita mea e româncă (n.r. foto), avem o relație stabilă de 4 ani. Locuim împreună și în străinătate. Facem și afaceri împreună și ne înțelegem foarte bine”, a încheiat Haddaway.