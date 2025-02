Răspunsul lui Bolojan pentru Vance, după ce vicepreședintele SUA a criticat anularea alegerilor

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a reacționat public la comentariile critice făcute de vicepreședintele american JD Vance în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. Vance a ridicat unele îngrijorări privind anularea alegerilor din România și a sugerat că acest lucru a fost influențat de presiuni externe și dezinformare.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj ferm, după ce vicepreședintele american JD Vance a făcut critici la adresa României în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. În postarea facută pe platforma X, Bolojan a subliniat că România rămâne un aliat de încredere, angajat în sprijinirea unei Uniuni Europene coezive, unei alianțe NATO mai puternice și unui parteneriat transatlantic solid. Președintele interimar a dorit să asigure partenerii internaționali ai țării noastre de angajamentul ferm al României față de valorile democratice și securitatea internațională.

As Interim President of Romania, I reassure all our partners and allies that Romania remains a reliable ally, firmly committed to a cohesive European Union, a stronger NATO and a solid transatlantic partnership.

