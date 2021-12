VIDEO/ Cum arată Delia fără pic de machiaj după un antrenament în aer liber. Cântăreața aleargă singură în Herăstrău

Fotoreporterii EVZ au întâlnit-o în momentul în care se pregătea să revină spre casă după o sesiune de jogging în parcul Herăstrău. Îmbrăcată într-o ținută sport, adecvată pentru activitatea pentru care ieșise din casă, Delia „s-a ascuns” sub o căciulă. Fără pic de machiaj, deloc coafată, artista nu șoca risca să șocheze pe nimeni dintre cei cu care se intersecta.

Ce-i drept faptul că nu are operații estetice, că nu și-a distrus fața cu tot soiul de injecții de corecție a ridurilor și tot felul de măriri de buze sau pomeți, o face pe Delia să aibă aceleași trăsături cu care și-a cucerit publicul încă de pe vremea când făcea parte din trupa N&D.

Face sport zilnic

Deși a fost criticată de-a lungul timpului că nu are o siluetă anorexică, fiind de multe ori judecată pentru că-și dorește să fie o femeie cu forme, Delia nu a ținut niciodată diete, nu s-a înfometat și nici nu a dorit să fie în tipare pe care unii oameni le impuneau. Artista recunoaște că cel mai mare hobby al ei este mâncatul, că este gurmandă și că nu contează dacă este la filmări, la vreun eveniment, la emisiune sau chiar acasă la niște necunoscuți, dacă îi este foame nimeni și nimic nu o poate opri să se așeze la masă. Conștientă de faptul că are zile când depășește cu mult limita de calorii ideală, Delia compensează prin sport.

Astfel că în lockdown și-a amenajat propria sală de antrenamente, pe terasa casei sale, iar de când a ieșit din izolare are grijă să facă sport zilnic. Atunci când nu are timp să alerge în parcul din apropierea casei, Delia înoată în piscina casei sale sau se antrenează singură cu aparatura pe care o are acasă.