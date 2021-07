Deși are doar 24 de ani, Marisa Paloma are spirit de antreprenor și știe cum să speculeze fiecare ocazie care i se oferă. După câștigarea sezonului 2 al show-ului „Bravo, ai stil!”, Marisa a profitat atât de banii primiți, cât și de faima obținută, astfel încât acum deține un brand de haine, dar și un salon de înfrumusețare.

„În momentul de față mă ocup 100% de salon. Îmi doresc să mai deschid mai multe saloane, printre care vreo două în București. Este cerere și în alte orașe, dar o să văd cum o să organizez pentru că este destul de greu cu management-ul la distanță. M-am gândit la varianta de franciză, însă mai întâi îmi doresc să găsesc oamenii potriviți, pentru că vreau să știu că franciza pe care o ofer nu-mi strică calitatea și reputația pe care am câștigat-o în atata timp. În plus o să mă reapuc de haine, că am stopat un pic”, a declarat Marisa pentru EVZ.

„Mi-a fost mai simplu să încep, decât să mențin”

Ideea i-a dat-o chiar iubitul ei, Liviu Stanciu după ce a văzut cât de multe fete sunt interesate de locurile unde merge să se coafeze sau să se penseze. „Iubitul meu m-a sprijinit și mă sprijină în continuare. Liviu, viitorul meu soț, a fost cel care a avut ideea. Eu colaboram cu mai multe saloane, pentru diverse proceduri, și la final de an am primit niște feedback-uri extraordinare din partea lor, au venit mulți clienți în urma mea, în locurile în care mergeam și recomandam servicii de calitate. Atunci, Liviu mi-a zis că de cât să merg eu în mai multe părți, mai bine îmi deschid propriul salon. A durat foarte puțin totul pentru că eu sunt genul de om care pune repede în practică ideile bune, dar e muncă acum. Sincer mi-a fost mai simplu să încep, decât să mențin”, ne-a mai povestit tânăra. Marisa ne-a mărturisit că cea mai mare contribuție a avut-o însă premiul de 100.000 de lei pe care l-a câștigat la „Bravo, ai stil!” și care i-a dat un start în ideea ei de a deveni femeie de afaceri.

„M-au ajutat foarte mult banii pe care i-am câștigat de la „Bravo, ai stil!”. În primul rând m-au ajutat la primul bussines, cel cu hainele, că eu până să deschid salonul, mi-am deschis o afacere cu haine. Majoritatea sumei pe care am câștigat-o am investit-o în brand-ul de haine și în casa în care ne mutaserăm și ulterior, din banii pe care i-am câștigat, am reușit să deschid salonul și să-l susțin”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu