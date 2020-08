Iubitul Marisei, Liviu Stanciu, și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie, iar fosta concurentă de la „Bravo,ai stil!” nu a stat mult pe gânduri și a spus „Da!”, potrivit cancan.ro.

Imediat după eveniment aceasta a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu inelul și a împărtășit bucuria și cu urmăritorii săi.

„LOGODITĂĂĂ!!! FINALLY! Am așteptat momentul cu atât de multă iubire în suflet, încât chiar NU MI-A VENIT SĂ CRED că se întâmplă! Emoționant. Stări peste stări, care per total au reușit să mă blocheze complet în momentul în care am realizat ce se întâmplă. Abia acum realizez… și poate nici acum.

Încă asimilez acest cumul de fericire nemaitrăită până acum. Nu-mi venea sa cred când m-am trezit dimineața lângă el și am văzut că port inelul de logodnă. Chiar este una dintre cele mai MARI dorințe ale mele. Parcă trăiesc un vis. Îl iubesc mult și am trecut prin la fel de multe împreuna”, a declarat Marisa Paloma.

Marisa se iubește din 2017 cu Liviu Stanciu. Cei doi s-au cunoscut în culisele de la Kanal D, pe vremea când aceasta era concurent în cadrul emisiunii „Bravo, ai Stil!”. De atunci formează un cuplul și lucrurile par să meargă perfect între cei doi.

Liviu Stanciu a fost VJ la MTV, iar în prezent este realizator de programe la Kanal D. Înainte de Marisa acesta a mai bifat câteva relații cu nume celebre din showbiz. Acesta a fost cuplat cu Zayra Tudor, Dana Marijuana, Tania Budi, Ramona Năstase și Cătălina Grama (Jojo).

Marisa a primit titlul de „Cea mai stilată femeie din Romania” din partea juriului, impresionându-i pe Maurice Munteanu și Raluca Badulescu prin ținutele alese, dar s-a ales si cu un cec de 100.000 de lei si cu șansa de a lucra in televiziune.

Marisa Paloma Estephanie Brânzaru, 20 de ani, s-a născut la Madrid si locuiește in Slatina. A absolvit în 2015 Colegiul Ion Minulescu Slatina, iar în prezent este studentă la Design Vestimentar – Universitatea Națională de Arte Bucureștiși visează la prima ei colecție de haine.