Femeia de afaceri reușește să se mențină în formă fără să apeleze la bisturiu, mărturisind că principalul motiv pentru care nimeni nu-i dă 40 de ani este acela că are o atitudine diferită față de alte mame.

. „Cred că în primul rând este și mentalitatea, atitudinea asta. Eu sunt crazy. Eu știu să mă distrez. Chiar dacă îmi place să muncesc, dacă nu m-aș distra n-aș putea alfel. Orice weekend în care putem să dansăm, chiar și acasă, sau să ieșim undeva pentru mine este ideal. În plus, îmi plac oamenii, îmi place interacțiunea, nu sunt critică, încerc să nu fiu negativistă. Cred că anumite lucruri care te consumă din interior, te și îmbătrânesc. E adevărat, contribuie și îngrijirea exterioară. Sunt mai mulți factori: să ai grijă de tine, să bei apă, să dormi, să mănânci sănătos și ai toată partea de interior care nu te macină. Dacă ții cont de toate astea cred că poți să o duci bine mult timp”, a povestit Carmen Negoiță pentru EVZ.

I-au ieșit coșuri ca la pubertate

Carmen râde când povestește că, în momentul de față, tenul ei suferă niște modificări, ceea ce o face să se simtă ca o adolescentă, mai ales că la pubertate nu s-a confruntat deloc cu acneea. „La medicul estetician momentan nu cred că este cazul să trec, dar aș mai face câteva tratamente de curățare și hidtratare pentru că masca de protecție mi-a afectat cumva tenul și a trebuit să lucrez mai mult. Tot îmi apar coșuri ca și cum aș fi în adolescență. Ceea ce înainte nu îmi apăreau”, ne-a mai declarat amuzată Carmen Negoiță.

Vrea să mai slăbească 5 kilograme

Singurul lucru pe care bloggerița are vrea să-l mai schimbe la ea sunt câteva kilograme în plus. Dacă reușește să slăbească 5 kilograme, Negoiță afirmă că ar ajunge astfel la cea mai bună versiune a ei din ultimii ani. „Un singur lucru aș mai schimba. În pandemie am avut un program și am slăbit 5 kilograme, dar acum m-am îngrășat la loc. Când stăteam acasă făceam cardio, cycling de trei ori pe săptămână, plus că aveam grijă la alimentație. Când ai un program ordonat e mult mai simplu să te ții de un regim sănătos. Când sunt pe drumuri toată ziua, beau prostii, mănânc dulciuri pentru că sunt obosită și mă îngraș. Așa că în momentul de față, dacă slăbesc astea 5 kilograme mă declar fericită”, a mai declarat Negoiță.

Video: Răzvan Vălcăneanțu