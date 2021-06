Săptămâna trecută, EVZ anunța în exclusivitate faptul că organizatorii festivalului Saga au reușit să semneze o colaborare cu Armin van Buuren, lucru confirmat luni, 28 iunie, chiar de artist. Venit special la București pentru a face anunțul, Armin a pregătit special un live set, un mic preview al evenimentului grandios care va avea loc la finalul lunii septembrie

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/7

„A trecut prea mult timp de când am stat departe de scenă, peste 18 luni fără să mă bucur de energia fanilor. Am o conexiune specială cu oamenii din România, ne leagă pasiunea pentru muzica pe care o iubim. Este ceva unic încât aș putea scrie o carte. Sunt încântat să mă întorc în București după 7 ani, la Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, în Piața Constituției, un loc iconic, în care au performat atât de mulți artiști mari, precum Roger Waters și Bon Jovi. Va fi un weekend special, care va celebra întoarcerea noastră la viață, pregătesc un set unic și deja lucrez cu câțiva artiști pe care îmi doresc să-i aduc în România. Așa că este un vis devenit realitate, sunt foarte, foarte fericit”, a spus Armin van Buuren.

A primit Discul de Aur din partea celor de la Roton

Cei prezenți la evenimentul organizat chiar pe acoperișul Palatului Parlamentului au fost realmente suprinși de apariția lui Armin și că s-au bucurat că s-au putut fotografia cu el, însă la rândul lui, celebrul DJ a fost lăsat fără cuvinte. În timpul conferinței, Dan Muraru, co-fondator Roton Music, i-a înmânat Discul de Aur pentru cea mai recentă piesă a lui. „Aparent a fost o surpriză și pentru el, însă nu l-am lăsat chiar fără cuvinte. A mai prind astfel de premii. Noi ne-am bucurat că am avut o piesă importantă, de curând, și am reușit să-i facem surpriza asta aici, în anunțul evenimentului. Roton îi reprezintă drepturile de autor în România și asta se întâmplă de mulți ani de zile. Nu doar lui Armin van Buuren, ci întregului label Armada”, a declarat pentru EVZ, Dan Muraru.

Sound of Bucharest este cel de-al doilea mare eveniment anunțat în România de către Alda, după SAGA Festival care va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, în oarcul Izvor din București. Acest eveniment va avea loc în fiecare an, începând din septembrie 2021 și va fi organizat în Piața Constituției. Fabulos este faptul că toți cei care își doresc să ia parte la evenimentul din 25 septembrie se pot înregistra pe site-ul www.soundofbucharest.com și pot fi selectați pentru a merge gratuit la show-ul lui Armin van Buuren, căci din păcate locurile vor fi limitate din cauza restricțiilor actuale. Totuși, cei care au cumpărat sau vor cumpăra un bilet la SAGA vor avea acces garantat la eveniment și nu mai sunt nevoiți să facă o altă înregistrare.

Foto/Video: Răzvan Vălcăneanțu