SOȚIA PATRONULUI Hexi Pharma a scăpat de DNA. Firma, trimisă în JUDECATĂ pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Soția patronului Hexi Pharma a scăpat de dosarul de la DNA, dar firma a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală.





Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecată a firmei Hexi Pharma, pentru evaziune fiscală, si a doua persoane fizice, administratori ai unor firme, Miron Panaitescu și Attila Erdei. Dosarul va fi judecat de Tribunalul București. Față de CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Dinu Flori, asociata lui Dan Condra, Ochinciuc Uliana, soția omului de afaceri, și Ochinciuc Radu, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.

În perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale în scopul diminuării impozitului pe profit datorat bugetului de stat și respectiv a deducerii în mod nelegal a TVA-ului de plată (prin interpunerea în relația comercială cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat în mod nejustificat prețul bunurilor achiziționate).

În același context, în vara anului 2012, inculpatul Erdei Attila a emis către SC Hexi Pharma CO SRL 6 facturi fiscale fictive care atestau prestarea unor servicii în valoare totală de 238.390 lei, plus TVA aferentă în sumă de 57.214 lei, scrie Stirileprotv.

Prin aceste demersuri inculpata Sc Hexi Pharma Co Srl a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 916.739 lei, din care 366.694,4 lei reprezintă impozit pe profit și 550.044,6 lei reprezintă taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.

