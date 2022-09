„Victoria substanțială” a Ucrainei a fost recunoscută de televiziunea rusă de stat, după ce armata lui Putin a fost surprinsă de un atac

Vitali Gancev, șeful administrației pro-ruse ce a fost instalată să ocupe provincia Harkov, a precizat în cadrul interviului difuzat la televiziunea de stat din Rusia că „Faptul că a avut loc o breșă în apărarea noastră este deja o victorie substanțială pentru forțele armate ucrainene”.

Forțele ucrainene i-ar fi luat prin surprindere pe ruși într-un contraatac ce a avut loc în regiunea Harkov. Astfel, comandanții Kievului au izbucnit prin liniile frontului care au fost lăsate fără apărare, după ce mii de trupe au fost mutate spre sud pentru a ajuta la apărarea Hersonului.

Avansul ucrainean de lângă Harkov a fost cel mai rapid raportat de oricare dintre cele două părți în ultimele luni și este unul dintre cele mai mari schimbări de ritm în război, de când forțele Rusiei au abandonat un asalt dezastruos asupra capitalei Kiev în martie.

Ucrainenii ar fi înaintat 50 de kilometri. „Datorită acțiunilor abile și coordonate, forțele ucrainene, cu sprijinul populației locale, au avansat aproape 50 km în trei zile”.

Officially: Vysokopillya and Balakliya were liberated from the occupiers.

Special agents of the Special Operations Center „A” of the SBU, together with their comrades from the Defense Forces, liberated the city from the russians pic.twitter.com/Ez1YorcoFm

