Victor Ponta revine în prim-planul politicii. Fostul lider PSD profețește finalul Uniunii Europene

Europa, la fel ca și România, trece printr-o criză de lideri autentici susține Victor Ponta. Din acest motiv, spune el, Europa a ales să se sinucidă pentru cauza lui Volodimir Zelenski. Un susțintăror al aprofundării relațiilor economice și politice cu China comunistă, Ponta nu ratează nici un prilej de a-și susține cauza. De această dată, el dă exemplul cancelarului Olaf Scholz care a mers în China, în vreme ce Klaus Iohannis nu iese în public.

„Toată lumea spune un lucru sigur, din acest război pierde Europa! E foarte clar că a pierdut cel mai mult, pentru că are în fruntea sa, ca și România, niște oameni care sunt pe post de marionete. În general, un om politic trebuie să spună că pune în primul rând interesul țării sale. În țările europene se spune că trebuie să sufere francezii, nemții, românii. E o realitate. Dar e o raritate, cancelarul german care s-a dus in vizita, in China (…) De asta domnul Iohannis nu mai iese în public. Când a fost ultima oară când a fost văzut la o acțiune publică? La Ziua Marinei?!”, a spus Victor Ponta.

Politicianul Pro România are propriile teorii cu privire la situația geopolitică și prevede un viitor sumbru pentru Uniunea Europeană.

„De ce noi, Europa, trebuie să plătim prețul pentru tot războiul? Sigur, să suținem Ucraina, dar să ne susținem și țara noastră! Europa nu mai produce nimic, va fi un continent-satelit unde va veni energie din SUA, vor fi importuri de prin China. Turcia e acum un puternic hub energetic. (…) Noi nu decidem nimic, așteptăm să ni se spună din afară, cu «da, să străiți!». Ajutăm Ucraina, dar suntem singurii care nu primesc nimic în schimb”, a mai spus Victor Ponta la România TV.

Ponta încearcă revenirea în politica mare

Fost președinte al PSD și premier, Victor Ponta conduce partidul Pro România, formațiune cotată sub nivelul de 5%, care îi permite accesul în parlament. Pro România a reușit un scor de aproximativ 4,1% la ultimele alegeri parlamentare din 2020, iar acum, conform sondajelor de opinie, a coborât undeva la 3% în preferințele alegătorilor români.

În prezent, fostul premier încearcă o revenire în politica mare, sugerând o alianță cu PSD, partidul din care a plecat, în vederea alegerilor din 2024. În acest scop nu pregetă să-l flateze pe Marcel Ciolacu, de care depinde, în mare măsură, o astfel de înțelegere.

„Pro România a ajuns acolo unde trebuia să fie, în Partidul Socialiştilor Europeni. Marcel Ciolacu a fost mult mai deştept decât liderii de dinainte şi decât cei din jurul său, pentru că cei din Pro România în frunte cu mine noi nu doar că am fost lideri PSD, am fost daţi afară din PSD pentru că nu am votat să cadă Guvernul Grindeanu. Or, Ciolacu, deşi au venit unii lideri la el şi i-au spus să aibă grijă, să nu primim în PES pe Ponta, Pro România, Corina Creţu, social-democraţii au avut un singur comisar european – Corina Creţu. Ciolacu a fost deştept şi bravo lui pentru asta. Cred că pentru PSD Pro România este pe plan european un aliat ceva mai sigur decât PNL”, spunea în urmă cu câtva timp Victor Ponta.