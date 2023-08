Victor Ponta, despre o revenire în politică. De la ce partid așteaptă propunerea

Victor Ponta a afirmat, întrebat dacă ar fi dispus să revină în PSD, că el pe vremea lui Liviu Dragnea a fost exclus din partid pentru ceva ce consideră că a făcut bine, în acel faimos scandal care l-a implicat pe Sorin Grindeanu. De asemenea, fostul premier spune că e dispus să discute „cu toată deschiderea” despre o eventuală revenire a sa în PSD, dar că nu depinde doar de el.

Dar, decomandată, a mai spus Ponta la un post TV este prematur să se gândească la revenirea în PSD, deoarece nu a discut cu Marcel Ciolacu despre acest subiect. Cu privire la excluderea sa din partid, fostul premier spune că a avut dreptate la acea vremea, ca dovadă că astăzi Sorin Grindeanu este lăudat şi apreciat de partidul care l-a exclus din cauză că l-a susținut atunci pe actual ministru al Transporturilor.

„Eu nu am plecat din PSD. Am fost exclus pentru ceva ce cred că am făcut bine, dacă mă întrebaţi şi azi, şi anume ne-am opus lui Liviu Dragnea în faimosul scandal cu Sorin Grindeanu. Între timp PSD, aşa nu oficial, dar într-un fel şi-a mai recunoscut din greşeală.

În primul rând, luându-l pe Sorin Grindeanu înapoi. Suntem social-democraţi. Mai departe însă chestiunile de partid, e mai greu pentru PSD să spună ‘măi, chiar am greşit atunci când v-am dat afară. Asta e. Aşa era vremea lui Dragnea. Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi”, a declarat Victor Ponta.