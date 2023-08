Victor Ponta se alătură echipei guvernamentale. Va sta aproape de Marcel Ciolacu

Mutarea făcută de Marcel Ciolacu este una pe cât de interesantă, pe atât de strategică. Faptul că un prim-ministru în exercițiu și lider al PSD alege să colaboreze cu un fost prim-ministru și fost lider al aceluiași partid este neobișnuit.

De obicei, conducătorii PSD s-au străduit să evite asocierea cu foști lideri ai partidului, cu excepția situației dintre Victor Ponta și Adrian Năstase.

Circumstanțele se reînnoiesc, având în vedere că în timpul mandatului lui Victor Ponta ca prim-ministru, Marcel Ciolacu a îndeplinit rolul de consilier onorific al acestuia.

În 2013, Marcel Ciolacu a fost desemnat consilier onorific al lui Victor Ponta. Ulterior, între iunie 2017 și ianuarie 2018, a ocupat funcția de vicepremier în guvernul condus de Mihai Tudose.

Din 1996, a îndeplinit diverse roluri în cadrul PSD, începând de la vicepreședinte al Organizației de Tineret (1996 – 2000), până la vicepreședinte al organizației municipale și apoi al celei județene.

A deținut funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău (2010 – 2015), a fost membru în Consiliul Național al PSD, președinte interimar și, în august 2020, a fost ales președinte al PSD.

În iunie 2021, la doi ani de când Marcel Ciolacu prelua șefia PSD, Victor Ponta afirma că nu există discuții despre o eventuală întoarcere în PSD, deoarece conducerea actuală a partidului nu îl dorește.

„Nu am loc, a zis domnul Ciolacu că nu. Am luat-o liniștit, m-am bucurat. Am toată dragostea pentru toți pesediștii, eu sunt pro-România. Dacă vor să câștige alegerile în 2024, nu doar să fie cel mai mare partid din opoziție, cum sunt acum, trebuie să facă, să mai strângă toate forțele.

Eu cred că important e ce vor ei. PSD, singur, să facă 50%, mi-aș dori, dar nu cred că va face. PSD singur pierde. PSD, cu cineva, poate să guverneze bine”, a spus Victor Ponta.