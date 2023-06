Marcel Ciolacu, de la lider local la premier PSD. S-a dus de Paște la biserică, chiar dacă erau restricții. Întâmplări memorabile din viața politicianului din Buzău

Fost preşedinte al PSD Buzău, Marcel Ciolacu este membru fondator al PSD. S-a alăturat social-democraților din 1990. De atunci a ocupat pe rând toate funcţiile la nivelul organizaţiei de tineret, organizaţiei municipale şi organizaţiei judeţene a PSD Buzău. A fost, de-a lungul timpului, consilier local, consilier judeţean, prefect interimar, apoi deputat. Are trei mandate de parlamentar.

Primele fotoinformații în presa națională despre Marcel Ciolacu au fost legate de alți politicieni. În anii guvernării Năstase, a mers la vânătoare, o pasiune a demnitarilor apropiați de fostul premier, apoi a pescuit cu Liviu Dragnea, a dansat cu Viorica Dăncilă, iar cu Sorin Grindeanu juca table.

Ciolacu a devenit însă vizibil în timpul epocii Dragnea, când a fost pozat la pescuit de știucă alături de fostul lider PSD. Moment memorabil. Putem spune cu umor că atunci a prins știuca, „l-a prins” în cârlig pe Liviu Dragnea, iar apoi a prins și partidul, când Viorica Dăncilă a fost aruncată din barcă. La o zi după înfrângerea suferită de aceasta în alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, Marcel Ciolacu a vizitat-o și a încercat să o convingă să demisioneze de la conducerea PSD în schimbul unui loc eligibil de senator pe listele partidului la alegerile parlamentare din 2020. A doua zi, în ședința de la partid cu toți liderii, Dăncilă a demisionat, iar mai apoi Marcel Ciolacu a fost ales președintele intermiar al PSD.

Întrebat dacă a trădat-o pe Viorica Dăncilă pentru a prelua puterea în PSD, Marcel Ciolacu a spus că nu şi-a dorit niciodată să devină preşedintele partidului, dar că fosta colegă, ajunsă premier, a făcut câteva greşeli de neiertat. Din acel moment, cariera buzoianului a fost în permanentă ascensiune, iar pe 13 iunie, cel care o desemnase și pe Dăncilă prim-ministru i-a oferit portofoliu de premier și lui. Ciolacu bifase o dată funcția de ministru interimar, dar acum președintele Iohannis i-a dat mână liberă să-și formeze propriul cabinet de guvernare.

Familia noului premier al României. Întâlniri rare, cu reguli clare

Marcel Ciolacu a fost zgârcit în relatările despre familia sa. Foarte rar s-a destăinuit presei cu privire la relațiile lui cu soția, fiul, frații.

A fost și un moment în care a vorbit despre copilărie și familia unită în jurul mesei de Paște, despre traiul într-un bloc din Buzău în care ușa de la apartament era mereu descuiată. Despre cozonacii făcuți de mama lui și despre relația cu cei doi frați mai mari. Politicianul s-a lăudat cu fiul său care este student la Medicină și a împărtășit regretul că întâlnirile sale cu familia sunt rare, fiindcă el e la București, soția a rămas la Buzău, iar băiatul e foarte ocupat cu facultatea.

„Ne strângem și cu toţii. Fac parte dintr-o familie numeroasă. Suntem trei fraţi. Marea majoritate avem băieţi. La un singur băiat există o singură nepoată care este cea mai răsfăţată în familie. Andreea este singura fată. Şi fiul meu, şi nepoţii au venit între timp cu prietene, viitoarele soţii. Ne strângem.

Cât timp trăia tatăl meu, ne strângeam cu adevărat mulţi. Am prieteni care nu aveau această tradiţie şi veneau de sărbători la noi în familie. Am menţinut această tradiţie. An de an ne strângem cu toţii. Eu i-am spus iubitei fiului meu. Să ştii regulile de la început: în prima zi de Paşti şi de Crăciun, noi ne strângem cu toţii la Buzău”, a povestit Marcel Ciolacu, în urmă cu vreo doi ani, în emisiunea tv „La cină”, de la Digi24.

Într-o altă emisiune, fiind invitatul Denisei Rifai, liderul PSD a explicat că a muncit de mic, la firma familiei și că transporta marfă în țară și străinătate. De multe ori a mâncat și a dormit în mașină, prin diverse parcări.

Roxana și Marcel Ciolacu sunt căsătoriți de peste 20 de ani. Sunt foarte mândri de fiul lor. Soția noului premier PSD a terminat facultatea de Chimie și este la bază inginer. Refuză să apară în public, dar își susține partenerul din umbră și îl ajută cu tot ce are nevoie. La Buzău se ocupă de firma familiei. Și îl așteaptă pe Marcel, care a declarat că încearcă să ajungă acasă în fiecare weekend, dar se întâmplă să ajungă și la două săptămâni.

„Într-una dintre zilele din weekend când ajung acasă, am nişte prieteni foarte apropiaţi cu care ne vedem”, mărturisea Marcel Ciolacu. Iar cu fiul a fost surprins când s-au întâlnit în aeroport, între două drumuri, ca să ia masa împreună și să discute ca tată-fiu student.

Banii căzuți din sacou și un mic leșin în fața presei

Un episod din 2021 a rămas în memoria jurnaliștilor. Lui Marcel Ciolacu i-au ieşit banii din sacou în timp ce vorbea într-o conferinţă de presă.

Politicianul a afirmat că nu are niciodată mai mult de 200 – 300 de lei cash la el, iar în rest achită cu cardul. În acea zi a scos bani de la bancomat pentru a achita o factură la dentist. Liderul PSD a precizat că 500 de lei au ieşit din haină, 800 de lei fiind întreaga sumă pe care o avea de plătit pentru nişte produse de îngrjire stomatologică.

Întâmplarea a stârnit zâmbete la nivel național, pentru că a fost transmisă în direct de televiziuni. Iar după acest incident, Ciolacu a mărturisit că a primit foarte multe portofele, cadou de la prieteni. În legătură cu o altă fază memorabilă – leșinul din sediul partidului, tot în prezența presei, liderul PSD a explicat că de vină au fost oboseala și căldura din încăpere.

22 martie 2021, Noaptea de Înviere

Era pandemie, iar Guvernul impusese măsuri drastice de circulație. În apropierea Paștelui, s-a recomandat ca oamenii să nu meargă la biserică în noaptea de Înviere, căci vor fi amendați de Poliție pentru încălcarea interdicției de circulație după ora 22. La acea vreme, Marcel Ciolacu a uimit cu declarația lui de nesupunere.

„​În noaptea de Înviere merg la biserică, indiferent de situație. Anunț public, oficial. În noaptea de Înviere voi fi la biserică. Acolo mă duc de când eram copil”, a declarat Marcel Ciolacu duminică seară la Antena 3. Liderul PSD a insistat că este vorba despre o opțiune personală, care nu implică partidul. „Una e să duc partidul într-o direcție – lucru care s-a mai întâmplat și la PSD, și la alte partide – și să îl folosesc ca instrument, după hachițele mele, și alta este decizia mea personală… Voi purta mască, mă dezinfectez, dar voi fi la biserică. Voi plăti amenda, ca orice cetățean. Ce, ar fi prima oară? Voi plăti amenda și îmi voi asuma fapta”, a spus liderul PSD.

Episodul „Șaormăria”

În iulie 2020, în plină pandemie și cu restricțiile date de autorități, de care ne amintim, doi deputați PSD au făcut scandal și au refuzat să poarte mască într-o șaormărie. Imaginile au fost difuzate de toate televiziunile, iar atitudinea necivilizată a parlamentarilor a fost văzută de toți românii. Atunci, Marcel Ciolacu a sunat la șaormerie.

„Am o opinie personală. Am sunat la șaormărie și am vorbit cu managera de acolo și mi-am cerut scuze în numele meu personal, chiar și a colegilor mei, pentru acest incident. Mi se pare un lucru de bun simț”, a spus Marcel Ciolacu, care a încercat să estompeze imaginea șifonată a PSD.

Deputaţii PSD Adrian Solomon şi Ioan Irinel Stativă au fost amendaţi de poliţişti pentru provocarea şi participarea la un scandal într-un fast-food. Acestei amenzi i s-a mai adăugat una, de 4.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor care se aplica pentru prevenirea şi combaterea COVID-19.

De azi înainte, vom vedea ce va amenda Marcel Ciolacu ca premier, cui și de ce își va cere scuze dacă va fi cazul, dacă va reuși să facă reformele promise la acest început de mandat, dacă miniștrii lui vor putea stopa creșterea prețurilor, dacă vor reuși să scoată legile privind pensiile și salarizarea și să urnească producția din loc.

Premiat la Gala Capital, Ciolacu schimbă o lege

În 2021, Marcel Ciolacu a fost premiat la Gala Capital, pentru că a reușit să schimbe garnitura de grei a partidului și pentru că a găsit puncte comune ca să formeze coaliția de criză cu PNL. Intrarea la guvernare în timp de pandemie este riscantă pentru partid, dar și-a asumat acțiunea. Un premiu care s-a dovedit de bun augur și pentru Codrin Maticiuc. Prezent la eveniment, acesta s-a plâns că deși face donații la spitale, este nevoit să plătească TVA.

Codin Maticiuc, a povesstit atunci: „Am făcut-o (n.n. a expus problema TVA-ului public) și când am primit premiu de la revista Capital. În loc sa mulțumesc divinității și familiei eu, hop, cu problema. A doua zi m-a sunat Dan Andronic și mi-a spus că Marcel Ciolacu îi cere numărul meu. La distanță de cinci minute m-a sunat șeful PSD și mi-a spus că m-a auzit vorbind și că i se pare și lui ceva în neregulă:

„-Adică voi construiți și reparați spitale, veniți în ajutorul statului cu fonduri private într-un domeniu în care noi suntem atât de deficitari și statul vă taxează?”

„-Cam, așa ceva, domnule Ciolacu.”

„- Am înțeles, nu e în regulă, o să te sune Fredy.”

. M-am bucurat deși nu știam cine este acest Fredy. Două zile mai târziu ma întâlneam cu Fredy, adică Alfred Simonis, deputat de Timiș. Cu o figura extrem de serioasă, îmbrăcat la costum, eu boschetar cum ma știți. În cincisprezece minute înțelesese problema și îi dădea dreptate șefului său.

„- Da, mi-e clar. O să scriu o propunere de lege și n-are cum să nu treacă. Putem sa dăm și o ordonanță de urgenta că ne pricepem la d’astea.” A râs. Am râs și eu. Recunosc că sunt un fan al autoironiei și băiatului din fața mea nu îi lipsea această calitate.

Lucrurrile au mers mai departe, s-a făcut lege, iar în 2023, Codin Maticiuc anunța: ,,A trecut legea. Astăzi, în plenul Parlamentului, la camera deputaților fundațiile care construiesc, renovează sau utileaza spitale de stat și-au câștigat dreptul să recupereze TVA-ul! Cum?! Da, cum ați auzit. Până acum plăteam taxe statului pentru privilegiul de a ajuta statul”, a scris Codin Maticiuc. În tot acest demers, Codin Maticiun a fost ajutat de către Dan Andronic, Marcel Ciolacu (președintele Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților), Alfred Simonis, Bogdan Huțucă (președintele Comisiei de Buget și Finanțe).