Ponta, atac virulent la Dragnea. „Guvernarea e zero, doar nunți, scandaluri și minciuni!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că spitalele regionale promise în campania electorală nu vor fi gata nici în 2024. Acesta consideră că Liviu Dragnea a făcut promisiuni pe care știa că nu le va putea îndeplini.





Redăm mesajul integral al lui Victor Ponta de pe pagina personală de Facebook:

„Din păcate a trecut 1 Aprilie - și am rămas cu Guvernul Dragnea- Dăncilă!

În anul 2015 am semnat la București , alături de Comisarul European Corina Crețu , Acordul de Parteneriat care includea construcția din fonduri europene nerambursabile și fonduri bugetare a celor 3 spitale regionale!

În Campania din 2016, Liviu Dragnea a plusat ca la poker- „Ponta a zis 3 - eu o sa fac 8 pana in 2020.”

Din 8 spitale regionale promise se vor face ZERO / din cei 300 de milioane de euro alocați de Corina Crețu din fonduri europene - se vor lua ZERO !

Craiova NU are un spital regional - are nunți de partid / Iașiul NU are spital regional - are scandal de partid / Clujul NU are spital regional - are minciuni de partid!”, a scris Victor Ponta.

Atentie, SOFERi! Legea controversata din Romania, care va poate lasa fara permis!

Pagina 1 din 1