VICTOR PONTA îi aduce GRAVE ACUZAȚII lui LIVIU DRAGNEA

În urma declarațiilor liderului PSD, Liviu Dragnea, potrivit cărora a fost ținta unui asasinat pus la cale de miliardarul american George Soros, fostul premier Victor Ponta spune despre Dragnea că minte de îngheață apele, ori consumă droguri.





Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta scrie: "Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fata cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - cand i-a trimis Basescu de la PD stia el ca doar asa distruge PSD!!!"

"Ori oamenii astia iau aceleasi droguri ori mint de ingheata apele si isi bat joc de toata lumea!!! Cand il vad asa verde la fata pe Dragnea imi este teama ca prima varianta este cea adevarata! In ambele situatii nota de plata va fi achitata de Romania!", a scris Ponta pe rețeaua de socializare.

