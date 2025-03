Politica Victor Ponta, dezvăluiri despre cearta cu Mitică Dragomir. Umbra lui Băsescu în culise







Victor Ponta a vorbit despre conflictul cu Dumitru Dragomir și a recunoscut că l-a susținut Gino Iorgulescu la alegerile LPF, din 2013. În schimb, candidatul la prezidențiale a subliniat că nu are legătură cu dosarele penale ale acestuia.

Victor Ponta, despre scandalul cu Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir și-a încheiat mandatul de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în 2013, fiind învins la vot de Gino Iorgulescu, care ar fi beneficiat de un puternic sprijin politic.

Fostul premier a mărturisit că l-a susținut pe Gino Iorgulescu și a dat asigurări că nu are nicio legătură cu dosarele penale deschise pe numele lui Dumitru Dragomir.

„Sunt două chestiuni. Unu, este adevărat, recunosc fapta. L-am sprijinit pe Gino Iorgulescu împotriva lui la Liga Profesionistă. L-am sprijinit şi prima dată pe Gino, când a pierdut. Atunci, Viorel Hrebenciuc a ţinut cu Mitică Dragomir şi a câştigat. A şi râs de noi: «Băi, copii, voi credeţi că mă bateţi pe mine la vot?». Eu sunt prieten cu Gino Iorgulescu, nu mă spăl pe mâini deşi are probleme de sănătate, probleme de familie”, a precizat el.

S-au întâlnit înainte de alegeri

Victor Ponta a subliniat că s-a întâlnit cu Gino Iorgulescu înaintea alegerilor.

„Eu nu reneg pe nimeni. În seara de dinainte de alegeri, Gino Iorgulescu a făcut o masă. Normal că am mers. Să nu ne păcălim între noi. Vine primul ministru, stă lângă Iorgulescu. Are dreptate total Mitică Dragomir. M-am implicat să îl sprijin pe Gino Iorgulescu. L-am sprijinit pe faţă. Unde nu are dreptate. Fac cruce şi jur. Niciodată nu am avut o legătură cu un dosar de-al lui”, a continuat el.

Candidatul la prezidențiale a menționat că a avut probleme din cauza dosarelor penale.

„Şi nu îmi place că a avut dosare penale. Şi nu îmi place nimănui să aibă probleme penale pentru că eu, familia mea, mama mea, cumnatul meu, am suferit de pe urma acestor dosare”, a mai spus el.

Victor Ponta, despre telefonul dat lui Gigi Becali

În perioada respectivă, fostul premier a fost acuzat că l-ar fi susținut pe Gino Iorgulescu. După 12 ani de la izbucnirea conflictului, Victor Ponta a recunoscut că l-a sunat pe Becali.

„Ne-am întâlnit o dată pe hol la o televiziune şi i-am spus că eu sunt de vină şi l-am susţinut pe Gino Iorgulescu, dar niciodată nu că nu m-am implicat, nu m-am bucurat când a avut probleme. Aş vrea eu să mă împac cu el, să fac o pace strâmbă.

Dacă e vorba despre telefonul dat lui Gigi Becali pentru susţinerea lui Gino Iorgulescu contra lui Mitică Dragomir la alegeri, da, mi-o asum. Am comis-o! Nu ştiu de ce ne-am ambiţionat atunci, eram mai tineri”, a explicat el.

Vrea să se împace cu Dumitru Dragomir

Candidatul la alegerile prezidențiale a spus că își dorește să se împace cu Mitică Dragomir.

„Vreau să mă împac. Eu sunt mai mic, am greşit în sensul că recunosc că l-am susţinut pe Gino Iorgulescu la Ligă. Aşa este. Încă o dată nea Mitică, niciodată n-am avut nicio legătură cu niciun dosar al lui.

Şi niciodată nu m-am bucurat când a avut probleme. Dacă aş putea, aş fi împăcat la suflet. Dacă nu, ţinem războiul drept. Dar pacea strâmbă e mai bună”, a adăugat el, potrivit Fanatik.

Victor Ponta a subliniat că nu a discutat cu Traian Băsescu despre înlăturarea lui Dumitru Dragomir.

„Nu ştiu dacă Băsescu a fost implicat atunci. Eu ştiu că înainte cu o seară de alegeri, am stat la masă, am spus că Gino Iorgulescu este prietenul meu. Nu era nevoie să spun mai mult, preşedinţii de cluburi erau oameni deştepţi. Era şi Liviu Dragnea, vice-premier.

Bănuiesc că a contat prezenţa mea acolo. Posibil că şi Băsescu voia pentru că domnul Dragomir vorbea mult. Dar n-am vorbit niciodată cu Băsescu despre asta”, a încheiat fostul premier.