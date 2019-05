Victor Ponta acuzat de minciună și trădare. Este reacția lui Nicușor Constantinescu, din închisoare

Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, prietenul lui Radu Mazăre, îl acuză pe Victor Ponta că a mințit când a povestit că, în 2015, echipa PSD de la Constanța l-a votat pe Liviu Dragnea la șefia partidului pentru că acesta le-ar fi promis că îi scapă de închisoare.





Nicușor Constantinescu reacționează, pe Facebook, din Penitenciarul Poarta Albă unde ispășește o condamnare la 5 ani închisoare, la declarațiile lui Victor Ponta care, ieri, la Constanța, a povestit un episod din timpul ședinței CEX a PSD, din 2015, când echipa PSD de la Constanța ar fi votat cu Liviu Dragnea. În plus, Victor Ponta a mai spus că Liviu Dragnea, pentru a scăpa el de poliție, sacrifică pe câte unul dintre “camarazi”, nefiind nici măcar martor în procesele acestora.,,Eu nu am crezut că în România vom trăi situația în care oamenii merg la închisoare și tac din gură”, a declarat Victor Ponta.

“Vezi tu,Victor Viorel, asta-i diferența dintre Mickey Mouse și Big Hunter! Este nedemn pentru un politician, care a contribuit direct la condamnarea liderilor locali ai partidului pe care l-a trădat, să mintă pentru a cerși voturi”, a reacționat, Nicușor Constantinescu, pe Facebook, venind cu precizări. “Prin grija ta directă am fost suspendat din PSD în 12 iunie 2015, așa că nu aveam cum să-ți fac confidențe la CEX-ul din 22 iulie 2015, cu atât mai puțin să votez! Ce am avut de spus, ți-am spus la CEX-ul de la Sinaia, de la hotel Mara. Am fost sacrificat conform listei făcute de nașul tău Maior, sunt condamnat pentru abuz în serviciu, făcut prin Hotărâre de Consiliu Județean, dar sunt același: nu tac și nu mint!”, este mesajul lui Nicușor Constantinescu pentru Victor Ponta.

Episodul din 2015, la care Victor Ponta a făcut referire, ar fi avut loc la ședința CEX a PSD când pentru șefia partidului aveau de ales între Liviu Dragnea și Rovana Plumb. “Eu o susțineam pe Rovana, ceea ce rezultă că nu am mână bună. A venit la vot Nicușor Constantinescu, nu a venit Radu (Mazăre) și mi-a zis, nu te supăra pe noi, noi votăm cu Dragnea, că Dragnea a zis că ne scapă de închisoare. Și i-am zis, chiar nu mă supăr.Te înțeleg că votați cu Dragnea, dar chiar crezi că vă scapă? Domnule, a jurat, ne scapă sigur. Nicușor Constantinescu e de trei ani în închisoare, Radu Mazăre, Vali Preda, Sevil Shhaideh, e în judecată, soția lui Drăghici, care semnează hârtii, condamnată. O să urmeze și Vâlcov în curând. Cred că s-a prins și el că nu mai scapă, că ați văzut că nu a mai apărut în ultima lună. S-a prins și el că-l dă Dragnea din barcă. Exact ca în Narcos, îi va da pe toți, Dragnea, ca să scape el. Le-a promis cu amnistii, cu grațieri, cu povești, coduri. Nu va face nimic pentru ei”.

