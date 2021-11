Victor Pițurcă, dezvăluiri despre perioada de detenție! De unde vine porecla Satana?

Miercuri seara, Victor Pițurcă a fost invitat într-o emisiune online, unde a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa, din epoca comunistă. Pe vremea lui Ceaușescu, bărbatul a avut de executat o pedeapsă de șase luni, din care a făcut doar trei. A fost cercetat într-un dosar cu privire la jocurile de noroc ilegale în acea perioadă, însă vinovăția nu i-a fost demonstrată.

Pentru început, Victor Pițurcă a vorbit despre porecla de Satana, pe care susține că nu a avut-o niciodată în realitate. Conform spuselor lui, aceasta ar fi una pusă de către presă, însă pe care prietenii bărbatului nu au folosit-o înainte de acel articol. Atunci când și-a înmatriculat mașina cu numărul 666, considerat numărul Diavolului, porecla a început să devină din ce în ce mai populară.

„Au pus-o unii de la un ziar al scriitorilor. Nu știu cum îi zice. A apărut că jucam poker pe la Lido, de câte două-trei ori pe săptămână. Apăruse că eu doar câștigam, ceea ce nu era adevărat. Și că prietenii mei, Dragomir, Păunescu, Giovanni sau Gigi, mă numeau Satana. Nici asta nu era adevărat! Niciodată n-am avut o poreclă de genul ăsta”, a povestit fostul selecţioner în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro.

De ce și când a fost arestat Victor Pițurcă pentru trei luni

Fostul selecționer susține că povestea este din anul 1989, atunci când el era la Târgu Jiu. A primit o sumă destul de mare și a plecat la Scornicești. După câteva luni de la acest eveniment s-a reîntors la Târgu Jiu, unde s-a întâlnit cu prietenii și au organizat o seară de jocuri de noroc. Cineva i-a turnat la Miliție, iar în acea perioadă nu era vreme de tocmeală cu autoritățile. Au fost arestați și condamnarea a venit imediat, susține Victor Pițurcă.

„Eram la Tg. Jiu, dar Scorniceștiul m-a luat cu japca de-acolo. Primisem vreo 80.000 de lei de la Tg. Jiu, bani foarte mulți, și după aia mi-au cerut banii. „Ce bani să vă dau eu? Să-i cereți la Scornicești!”. Atunci am plecat la Scornicești. După câteva luni am mers la Tg. Jiu, unde am jucat într-o seară jocuri de noroc. Seara ne-a prins Miliția. Ne-a turnat cineva. S-a aflat că eram eu acolo. Am mers la Miliție atunci și oamenii mi-au zis: „Ne dai banii sau te condamnăm?”. „Nu vă dau niciun ban, băi fraților! Condamnați-mă!”. Eu nu prea credeam lucrul ăsta, doar eram la Scornicești! Nu mă gândeam la așa ceva. Doar că oamenii ne-au condamnat într-o zi! Eram în vremea comunismului, iar comuniștii și Miliția făceau ce voiau. Intrau peste tine în casă și te arestau! Făceau orice”, a mai povestit Victor Pițurcă.

Fostul selecționer susține că nu a fost organizat niciun flagrant, ci au intrat direct peste ei și i-au săltat. A fost condamnat la șase luni de închisoare, însă a scăpat doar cu trei. Pițurcă susține că nu înțelege nici acum motiv pentru care a ajuns în spatele gratiilor, mai ales că pe vremea lui Ceaușescu, nu mulți oameni erau condamnați așa.

„Până la urmă, ce făcusem? Am fost pur și simplu arestați că au zis unii că am jucat, dar ei n-au prins pe nimeni! N-a fost flagrant, doar s-a întâmplat. Eu mi-am dus crucea până la capăt. Am făcut două luni și ceva de detenție. Din șase luni! Până la urmă a intervenit Scorniceștiul și ne-au judecat din nou. Atunci doar golanii mai erau condamnați așa! Sau cei care voiau să intre la pușcărie ca să treacă de o iarnă care urma. Nicidecum eu sau alți trei care erau milionari pe vremea aia în Tg. Jiu”, a povestit Piţurcă.