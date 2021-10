Acum s-a aflat adevărul! Motivul incredibil pentru care Victor Pițurcă nu vrea să mai audă de Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan își vor încheia căsnicia fericită. De câteva luni se zvonește despre acest divorț, iar antrenorul de la Universitatea Craiova a fost primul care a anunțat depunerea actelor de divorț. Sexy-impresara i-a apărat imaginea până în ultima clipă, însă în cele din urmă a recunoscut faptul că se vor separa. După mai multe declarații făcute în cadrul unei emisiuni tv, frumoasa blondină a mărturisit că a trecut peste multe greșeli ale soțului.

Duminică seara, noi detalii despre viața privată a lui Laurențiu Reghecampf ies la iveală. Se pare că antrenorul s-a iubit în secret cu o femeie celebră din showbiz, motiv pentru care a ajuns la cuțite cu Victor Pițurcă. Pe lângă cariera frumoasă în fotbal, antrenorul de la Universitatea Craiova este cunoscut și pentru aventurile sale amoroase.

Evenimentele care au creat tensiuni între Laurențiu Reghecampf și Victor Pițurcă au avut loc cu mai bine de 20 de ani în urmă. Aceste tensiuni s-au păstrat până în ziua de astăzi, chiar dacă soțul Anamariei Prodan a încercat să atenueze conflictul. În 2000, Victor Pițurcă era antrenor la Steaua, iar Laurențiu Reghecampf unul dintre elevii săi. În acea perioadă, antrenorul avea în mare secret o amantă, una care a devenit extrem de celebră. În anturajul fotbaliștilor s-a aflat de această aventură extraconjugală, iar Reghecampf s-ar fi lăudat că și el a trecut prin patul amantei. Zvonurile au ajuns la urechile lui Victor Pițurcă, care a încetat orice legătură cu cel care era atunci un simplu fotbalist.

Noi detalii ies la iveală despre viața amoroasă a lui Reghecampf

Dacă vă întrebați cine este celebra amantă, ei bine, este vorba despre Vica Blochina, balerina care i-a oferit fostului antrenor de la Steaua un băiețel. Mărturisirile legate de acest eveniment au fost dezvăluite de fosta soacră a lui Laurențiu Reghecampf, Otilia Boldea, în anul 2012.

„Povestea s-a petrecut exact în perioada în care Mariana și Laurențiu s-au mutat în cel de-al doilea apartament, în București. Îl mobilaseră după revistă și totul mergea perfect. Într-o zi, Laurențiu a venit acasă de la antrenament, foarte, foarte supărat și a anunțat-o pe Mariana că a fost dat afară de la Steaua.(…)

La un timp, Mariana a descoperit motivul pentru care Laurențiu a fost dat afara de la Steaua. Îmi aduc aminte că Reghecampf s-a lăudat față de colegii lui că umblă cu Vica, iubita lui Pițurcă, și băieții s-au dus și l-au reclamat, l-au pârât, adică, la Pițurcă – el era antrenorul lor atunci. Pentru motivul ăsta a fost dat afară.

Lăcătuș era căpitan de echipă și el i-a zis lui Piturca. Această Vica era și ea tânără și probabil că Pițurcă era îndrăgostit și nu i-a picat bine să afle că Laurențiu are treabă cu ea”, a povestit Otilia Boldea, fosta soacră a lui Laurențiu Reghecampf, pentru Cancan, în 2012.

Victor Pițurcă nu vrea să se împace cu Laurențiu Reghecampf

După ce a fost dat afară de la Steaua, tensiunile dintre cei doi bărbați au continuat. Nici trecerea anilor nu a adus împăcarea între cei doi. Soțul Anamariei Prodan a încercat să se împace cu fostul său antrenor, însă fără succes. În timp ce se aflau la un meci din Arabia Saudită, Reghecampf ia întins mâna lui Pițurcă pentru a-l saluta, însă acesta a reacționat extrem de dur. În ciuda neînțelegerilor dintre cei doi și zvonurile cu privire la o presupusă aventură amoroasă, Vica Blochina a fost o bună perioadă apropiată de familie Prodan-Reghecampf.

„Fix cum a povestit Reghecampf a fost, a venit să dea mâna cu mine şi i-am întors spatele. Nici nu-mi dau seama cum de a îndrăznit să vină să dea noroc cu mine. Eu am anunţat că nu vreau să am de-a face cu el şi cu nevastă-sa, care înţeleg că vorbeşte despre mine, deşi nu ştiu dacă are ceva în comun cu fotbalul.

Ei sunt obişnuiţi ca în România, unde există oameni fără caracter, care azi se înjură, se scuipă, iar mâine sunt de gât. Eu nu sunt aşa. Reghe a fost jucătorul meu, l-am luat în lotul pentru Campionatul European de tineret deşi nu jucase deloc, am avut o relaţie OK cu el, dar cum a ajuns să aibă două rezultate bune a şi început să jignească”, a recunoscut Pițurcă în 2015.